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تهكم تركي على تصريحات لرئيس وزراء أرمينيا

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)
4/1/2021

تهكم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، على تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان التي زعم فيها أن "مقاطعة يريفان لبضائع تركيا أدت لشل اقتصادها".

ونقلت وكالة الأناضول، الإثنين، عن مؤتمر صحفي عقده جليك بمقر الحزب في أنقرة، حيث تطرق إلى تصريحات باشينيان ووصفها بـ "أغبى دعابة في 2020".

وذكر جليك أن باشينيان كان قد قال: "لقد فرضنا حصارا على تركيا بسبب دعمها لأذربيجان، وتسببنا عبر ذلك في شل الاقتصاد التركي، وإذا تخلت تركيا عن هذا الدعم فنحن مستعدون للمساهمة مجددا في إنعاش الاقتصاد التركي".

وشدد جليك على أن تلك التصريحات يمكن اعتبارها "أغبى دعابة لعام 2020″، بحسب الأناضول.

يشار إلى أن الفضل يعود إلى طائرات "بيرقدار تي بي 2" التركية القتالية التي تعمل بدون طيار، التي قام الجيش الأذربيجاني باستيرادها، في تفوق أذربيجان أثناء العمليات القتالية فوق منطقة ناغورني كاراباخ الجبلية.

وقامت أذربيجان متفاخرة، بعرض الطائرات تركية الصنع، في عرض عسكري في العاصمة باكو، الشهر الماضي، احتفالا بانتصار أذربيجان على جارتها أرمينيا في النزاع الأخير.

عرض عسكري في أذربيجان احتفالا بالنصر (رويترز)

 

وفي سياق آخر، قال جليك إن الأطراف "المعادية" لبلاده داخل الاتحاد الأوربي "لا تريد الخير للقارة العجوز".

وأكد جليك أن "كل من يكن العداء لتركيا داخل الاتحاد الأوربي إنما يرغب في القضاء على مستقبل القارة"، متطرقا إلى ما أسماها بـ"ازدواجية المعايير" لدى بعض الدول عندما يتعلق الأمر بتركيا.

وأضاف: "شاهدنا في 2020 كيف لجأ البعض إلى اتخاذ تدابير متشددة عند حدوث اضطرابات في بلادهم، بينما كانوا يتبنون مقاربات مغايرة عند محاولات خلق القلاقل في تركيا".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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