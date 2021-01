الشرطة الأمريكية تقتل شابا مسلما وتقتحم منزله بدعوى البحث عن أسلحة (فيديو)

قتلت الشرطة الأمريكية الأربعاء الماضي شابا أمريكيا مسلما من أصل صومالي في موقف سيارات بإحدى محطات التزويد بالوقود بدعوى حيازته سلاحا.

ونشرت شرطة مقاطعة هينبن بولاية مينيسوتا الأمريكية فيديو اقتحام منزل الشاب "دولال عيد" وعائلته بعد أن كانت قتلت الشاب البالغ من العمر 23 عاما قبلها بحوالي 8 ساعات.

من جانبه، قال والد الشاب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إنه استيقظ بعد منتصف ليل الأربعاء على صريخ زوجته، فنزل مسرعا ليتفاجأ بوقوف قوات من الشرطة في غرفة معيشته.

ووجه الضباط فوهات أسلحتهم إلى الأب وكبلوا يديه وأيدي ابنه 18 عاما، وابنته 19 عاما، ووجهوا إليه عدة أوامر لم يفهمها جيدا بنبرة حادة.

غير أن قائد شرطة مقاطعة هينيبين أصدر بيانا قال فيه إن ضباطه تصرفوا "بمهنية وأدب واتبعوا الإجراءات" أثناء تنفيذهم مذكرة تفتيش في هذا المنزل.

Here is our previously released statement with a previous typo corrected. We regret the error. pic.twitter.com/teSvK5rSqC

وأظهرت لقطات الكاميرا عملية التفتيش، والتي نشرها مكتب قائد الشرطة مساء السبت، عدة ضباط وهم يصرخون، "الشرطة، مذكرة تفتيش!" و"دعني أرى يديك!" وهم يهرعون من الباب الأمامي.

وشوهد رب الأسرة وهو ينزل على الدرج ويداه مرفوعة عاليا بينما صوب أحد الضباط مسدسه نحوه، وتجمعت الأسرة على أرضية غرفة المعيشة، وبدأ الأطفال بالبكاء، بينما شرع الضباط بتفتيش المنزل.

وصاح بعض أفراد الأسرة من خلال دموعهم باللغة العربية قائلين "الله أكبر".

Minneapolis police just killed a 23-year-old Black man at a traffic stop.

Somali American Dolal Idd is the first known police killing victim in the city since George Floyd's death. pic.twitter.com/xvG67jKjgb

— AJ+ (@ajplus) January 2, 2021