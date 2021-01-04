اعتبارا من الليلة.. الاتفاق على فتح الأجواء والحدود بين قطر والسعودية (فيديو)

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأخرى من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.
وأضاف خلال كلمة بثها التلفزيون الكويتي: "بناء على اقتراح (أمير الكويت) الشيخ نواف.. فقد تم الاتفاق على فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء اليوم".
وتابع أن أمير الكويت أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل توقيع بيان قمة العلا.
وزير الخارجية: تم الاتفاق على فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين #المملكة_العربية_السعودية ودولة #قطر اعتبارا من مساء اليوم#الكويت #وزارة_الخارجية_الكويت#مجلس_التعاون_لدول_الخليج_العربية#مجلس_التعاون_الخليجي#القمة_الخليجية_الـ41#وزارة_الإعلام_الأخبار pic.twitter.com/Jf9aMdFeGZ
— تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) January 4, 2021
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن من المقرر توقيع اتفاق في السعودية لإنهاء الخلاف غدا الثلاثاء.
وأضاف المسؤول إن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، ساعد في التفاوض على الاتفاق وظل يجري اتصالات هاتفية من أجل ذلك حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرا إلى أن وفدا أمريكيا برئاسة كوشنر يتوجه إلى السعودية لحضور التوقيع على الاتفاق.
وكان أمير دولة قطر قد تلقى رسالة شفهية، الإثنين، من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقام بنقل الرسالة وزيرُ الخارجية الكويتي خلال زيارته للدوحة مساء اليوم.
وتأتي تلك التطورات في إطار جهود الساعات الأخيرة لحل الأزمة الخليجية، قبل القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها غدا الثلاثاء في مدينة العُلا بالسعودية.