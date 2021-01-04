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اعتبارا من الليلة.. الاتفاق على فتح الأجواء والحدود بين قطر والسعودية (فيديو)

الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم
الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم
4/1/2021

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.

وأضاف خلال كلمة بثها التلفزيون الكويتي: "بناء على اقتراح (أمير الكويت) الشيخ نواف.. فقد تم الاتفاق على فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء اليوم".
وتابع أن أمير الكويت أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل توقيع بيان قمة العلا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن من المقرر توقيع اتفاق في السعودية لإنهاء الخلاف غدا الثلاثاء.

وأضاف المسؤول إن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، ساعد في التفاوض على الاتفاق وظل يجري اتصالات هاتفية من أجل ذلك حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرا إلى أن وفدا أمريكيا برئاسة كوشنر يتوجه إلى السعودية لحضور التوقيع على الاتفاق.
وكان أمير دولة قطر قد تلقى رسالة شفهية، الإثنين، من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقام بنقل الرسالة وزيرُ الخارجية الكويتي خلال زيارته للدوحة مساء اليوم.

وتأتي تلك التطورات في إطار جهود الساعات الأخيرة لحل الأزمة الخليجية، قبل القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها غدا الثلاثاء في مدينة العُلا بالسعودية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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