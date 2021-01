اصطدمت بسرب من الطيور.. طائرة تركية تهبط اضطراريا في إسطنبول (فيديو)

أجبر سرب من الطيور، طائرة شحن تركية على الهبوط اضطراريًا أمس الأحد، في مطار أتاتورك بإسطنبول.

واضطرت الطائرة وهي من طراز "بي777-إف" (B777-F) إلى الهبوط الاضطراري بعد اصطدامها بسرب من الطيور.

وقالت شركة الخطوط الجوية التركية (THY) -في بيان- إن طائرة الشحن المجدولة برقم "تي كي 6220 (TK6220) أقلعت من مطار أتاتورك باتجاه كازاخستان، في تمام الساعة 08.40 بالتوقيت المحلي (05.40 بتوقيت غرينتش).

Turkish Airlines Cargo 777 damaged following multiple bird strikes on departure from Istanbul. https://t.co/L8YJWVlXlu pic.twitter.com/W0k4r5vXFn

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 3, 2021