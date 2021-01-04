اصطدمت بسرب من الطيور.. طائرة تركية تهبط اضطراريا في إسطنبول (فيديو)

أجبر سرب من الطيور، طائرة شحن تركية على الهبوط اضطراريًا أمس الأحد، في مطار أتاتورك بإسطنبول.

واضطرت الطائرة وهي من طراز "بي777-إف" (B777-F) إلى الهبوط الاضطراري بعد اصطدامها بسرب من الطيور.

وقالت شركة الخطوط الجوية التركية (THY) -في بيان- إن طائرة الشحن المجدولة برقم "تي كي 6220 (TK6220) أقلعت من مطار أتاتورك باتجاه كازاخستان، في تمام الساعة 08.40 بالتوقيت المحلي (05.40 بتوقيت غرينتش).

Turkish Airlines Cargo 777 damaged following multiple bird strikes on departure from Istanbul. https://t.co/L8YJWVlXlu pic.twitter.com/W0k4r5vXFn — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 3, 2021

وأضافت أن الطائرة اصطدمت بسرب من الطيور بعد وقت قصير من الإقلاع، مما أدى إلى حدوث أضرار في هيكل الطائرة.

واستغرق الطيار نحو نصف ساعة فوق بحر مرمرة لتفريغ كمية من الوقود حتى تصل إلى وزن معين ومناسب يسمح لها بالهبوط الاضطراري.

ومنذ أبريل/نيسان 2019، أصبح مطار أتاتورك الدولي مخصصًا فقط لطائرات الشحن والرحلات الخاصة، بعد أن تم نقل الرحلات التجارية إلى مطار إسطنبول الجديد الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018.