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اصطدمت بسرب من الطيور.. طائرة تركية تهبط اضطراريا في إسطنبول (فيديو)

4/1/2021

أجبر سرب من الطيور، طائرة شحن تركية على الهبوط اضطراريًا أمس الأحد، في مطار أتاتورك بإسطنبول.

واضطرت الطائرة وهي من طراز "بي777-إف" (B777-F)  إلى الهبوط الاضطراري بعد اصطدامها بسرب من الطيور.

وقالت شركة الخطوط الجوية التركية (THY) -في بيان- إن طائرة الشحن المجدولة برقم "تي كي 6220 (TK6220) أقلعت من مطار أتاتورك باتجاه كازاخستان، في تمام الساعة 08.40 بالتوقيت المحلي (05.40 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن الطائرة اصطدمت بسرب من الطيور بعد وقت قصير من الإقلاع، مما أدى إلى حدوث أضرار في هيكل الطائرة.

واستغرق الطيار نحو نصف ساعة فوق بحر مرمرة لتفريغ كمية من الوقود حتى تصل إلى وزن معين ومناسب يسمح لها بالهبوط الاضطراري.

ومنذ أبريل/نيسان 2019، أصبح مطار أتاتورك الدولي مخصصًا فقط لطائرات الشحن والرحلات الخاصة، بعد أن تم نقل الرحلات التجارية إلى مطار إسطنبول الجديد الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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