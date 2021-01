إيران تبدأ إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة

أعلنت إيران، الإثنين بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة فوردو، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المحددة بموجب الاتفاق النووي المبرم بينها وبين ست دول كبرى في 2015.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي إن بلاده "بدأت إجراءات إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة في منشأة الشهيد علي محمدي (فوردو)" المقامة تحت الأرض على بعد 180 كلم جنوب طهران.

وكانت إيران تعتمد نسبة التخصيب هذه قبل إبرام الاتفاق النووي عام 2015، والذي سعت من خلاله الدول الكبرى إلى ضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي.

ودائما ما تؤكد إيران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

ويعد هذا الإجراء الأحدث والأكثر أهمية في سلسلة خطوات اتخذتها طهران، وتراجعت من خلالها عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق بشأن برنامجها النووي، في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق في عام 2018.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران، عقب الانسحاب من الاتفاق.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر تويتر "استأنفنا التخصيب بنسبة 20 في المئة، كما أقره برلماننا. تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق الأصول".

وقال إن كل التراجعات الإيرانية عن بنود الاتفاق قابلة للعودة عنها "بشكل كامل"، متى توافر "الالتزام الكامل من كل الأطراف".

وشدد ظريف، أبرز ممثلي إيران في أعوام التفاوض الطويلة للتوصل الى الاتفاق، على أن الخطوة "تتوافق بالكامل" مع بنود الاتفاق المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، وتأتي "بعد سنوات من عدم التزام عدد من المشاركين الآخرين" به.

