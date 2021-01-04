أحمد موسى: مصر لن تتصالح مع قطر (فيديو)

قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، والمقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لن تتصالح مع قطر، وذلك قبل ساعات من القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها غدا الثلاثاء في مدينة العُلا بالسعودية.

وقال موسى في منشور على صفحته بموقع فيسبوك: "من الآخر مصر لن تتصالح مع النظام القطري.. لا مصالحة ولا تصالح مع أعداء بلادي".

وأضاف: "مع كامل الاحترام للأشقاء في السعودية والكويت على جهودهم المقدرة.. لكن حاكم الدوحة مازال يتآمر ويخون.. مصر كبيرة وعظيمة بشعبها وقيادتها".

https://www.facebook.com/AhmedMoussaEG/posts/1819019658255840

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين فضلًا عن مصر قد فرضت حصارا على قطر، في 5 من يونيو/حزيران 2017، بزعم دعم قطر للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

واليوم أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

وأضاف خلال كلمة بثها التلفزيون الكويتي: "بناء على اقتراح (أمير الكويت) الشيخ نواف.. فقد تم الاتفاق على فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء اليوم".

والأسبوع الماضي، أكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن مصر "دائمًا ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي".

وأضاف: "ردًا على سؤال صحفي حول ما يتردد عن قرب التوصل إلى مصالحة بين دول الرباعية وقطر، فأن مصر دائمًا ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي، والتوصل إلى المصالحة وبما يُعيد اللُحمة داخل البيت العربي، ويُتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح الأطراف كافة".