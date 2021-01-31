يشحن عدة هواتف على بعد أمتار.. شاومي تعلن عن شاحنها الجديد (فيديو)

أعلنت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف المحمولة عن شاحنها الجديد الذي يمكنه شحن الهاتف من على بعد أمتار.

وقالت الشركة على حسابها على تويتر إن التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الشاحن الجديد تعد قفزة كبيرة في هذا المجال، مضيفة أنها “ليست خيالا علميا، ولكنها التكنولوجيا”.

It's not science fiction, it's technology. Find out more about Mi Air Charge Technology, our self-developed remote charging technology here. #InnovationForEveryone — Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021

وقالت الشركة إن الشاحن الجديد يعمل عن طريق نقل الطاقة عبر الموجات في الهواء، مشيرة إلى أن عمل الجهاز لا يتأثر بالعوائق المادية.

وذكرت أن الشاحن الجديد يمكنه شحن عدة هواتف في وقت واحد طالما كانت في النطاق الذي تصل إليه الموجات التي تستخدم للشحن.

وأضافت أن الشاحن الجديد سيمكن المستخدمين من شحن أجهزتهم بينما يستخدمون هواتفهم سواء لإجراء مكالمات أو حتى للعب.