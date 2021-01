لقاح كورونا.. كنيسة إنجلترا تتهم الاتحاد الأوربي بمخالفة المسيحية

اتهم رئيس أساقفة كانتربري (أعلى منصب ديني في الكنيسة الأنجليكانية) في إنجلترا، جاستن ويلبي، الاتحاد الأوربي بمخالفة تعاليم المسيحية، وذلك على خلفية تحكّم الاتحاد باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

جاء ذلك في تغريدة نشرها ويلبي عبر توتير تعليقًا على الأزمة بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا حول تصدير لقاح كورونا.

وقال ويلبي إنّ “تأسيس الاتحاد الأوربي مستوحى من التعاليم الاجتماعية للمسيحية، التي يأتي في مقدمتها التضامن”، وأضاف متهمًا الاتحاد أن “السعي للتحكم في تصدير لقاح كورونا يقوّض القيم الأساسية للاتحاد الأوربي”.

The European Union was originally inspired by Christian social teaching – at the heart of which is solidarity.

Seeking to control the export of vaccines undercuts the EU’s basic ethics. They need to work together with others.

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) January 29, 2021