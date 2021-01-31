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على قضبان قطار.. امرأة تغيب فجأة عن الوعي في توقيت قاتل (فيديو)

سقطت السيدة مغشيا عليها على القضبان (وسائل إعلام تركية)
سقطت السيدة مغشيا عليها على القضبان (وسائل إعلام تركية)
31/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202112:24 PM (مكة المكرمة)

سقطت امرأة فجأة مغشيا عليها على قضبان الترام بإحدى المحطات في مدينة سامسون شمال تركيا، لكن انتباه سائقة الترام أنقذها في اللحظة الأخيرة.

ووقع الحادث يوم الخميس الماضي حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء، حينما كانت المرأة في انتظار وصول أحد الركاب على رصيف المحطة بجوار القضبان.

 

وبحسب كاميرات المراقبة انهارت الشابة فجأة، وانتابتها نوبة رعشة في جسدها تبعها إغماء كلي، فسقطت على قضبان الترام، لتصبح في خطر داهم بسبب قدوم القطار نحوها.

غير أن السائقة لاحظت أن هناك امرأة ترقد فاقدة للوعي على القضبان، فأوقفت الترام على الفور، واتصلت بمركز التحكم، ثم غادرت عربة القيادة وذهبت إليها وحاولت إفاقتها.

وسرعان ما أبلغت السائقة الإسعاف، وبقيت مع الشابة حتى وصول المسعفين.

واستعادت المرأة وعيها بمساعدة بعض الأشخاص، ثم تم نقلها إلى المستشفى.

المصدر : وسائل إعلام تركية

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