شاهد: تفجير وإطلاق نار يستهدف فندقا في الصومال

قالت السلطات وشهود عيان إن هجوما يُشتبه في أنه انتحاري بسيارة ملغومة وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، الأحد، أعقبه تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن عند فندق، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من الضحايا.

وقال ضابط في شرطة مقديشو، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في مدخل فندق (أفريك) الذي كان يرتاده مسؤولون حكوميون”.

وأضاف الضابط، أنه بعد لحظات من التفجير اقتحم مسلحون (لم يتسن التأكد من عددهم) الفندق وتحصنوا فيه.

وأشار إلى أنه يسمع أصوات تبادل لإطلاق النار بين حراس الفندق والمهاجمين.

ووفق المصدر ذاته، وصلت قوات أمنية كبيرة إلى موقع التفجير، من دون مزيد من التفاصيل.

ويجري التأكد حاليا من أعداد الضحايا.

وقال صاحب متجر يُدعى علي عبد الله، عن الحادث الذي وقع في منطقة الكيلومتر الرابع المزدحمة بالمدينة الساحلية “انفجرت سيارة مسرعة قرب الفندق ونقطة التفتيش. الانفجار هز المنطقة وأعقبه إطلاق نار كثيف”.

وشاهد صحفي من رويترز قوات الأمن تحاصر المنطقة، حيث يتم تفتيش السيارات المتوجهة إلى المطار. ويجتمع الساسة بانتظام في هذا الفندق.

وقال الشاهد محمد نور لرويترز “الانفجار رج الفندق وكنا جالسين بالداخل نتحدث. أصابنا الفزع والارتباك”، وأضاف أنه تمكن من الفرار بالنزول من على جدار من خلال سلم.

وتابع “قفزت وركضت. لا أعرف كيف كان الحال. سمعت إطلاق نار ورأيت دخانا داكنا”.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تسنى إنقاذ كثيرين داخل فندق أفريك. وأضاف “لا بد أن تكون هناك خسائر بشرية لأن المسلحين بدأوا العملية أولا بهجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف الجدار”.

وتابع قائلا “العملية ما زالت مستمرة، وسنعرف عدد المصابين لاحقا”.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من المسؤولين الصوماليين أو بعثة الاتحاد الأفريقي التي تدعم الحكومة في مواجهة حركة الشباب بشأن ما حدث اليوم.

والفندق المذكور يقع في الشارع المؤدي لمطار مقديشو الدولي، ويقع بالقرب منه نقطة تفتيش مهمتها تأمين المطار.

وسبق أن استضاف الفندق مؤتمرات سياسية إلى جانب حملات انتخابية لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الصومالية.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتحالفة مع تنظيم القاعدة، والتي تنفذ تفجيرات من حين لآخر في حربها على الحكومة المركزية، مسؤوليتها عبر محطة إذاعة تابعة لها.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة “الشباب” التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، وتبنت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.