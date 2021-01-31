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شاهد: اللحظات الأولى لانفجار أوقع 6 قتلى بينهم امرأة وطفلها شمالي سوريا

31/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202110:36 PM (مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بمقتل 6 أشخاص وإصابة 31 آخرين في انفجار وقع، عصر الأحد، بمدينة اعزاز في ريف حلب (شمالي سوريا).

ووفق مصادر محلية، فإن الانفجار نتج عن تفجير سيارة مفخخة في شارع المركز الثقافي بالقرب من مقر الحكومة السورية المؤقتة.

ويعد الشارع المستهدف من الأماكن المكتظة بالسكان والحركة المرورية، ما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. ومن بين القتلى امرأة وطفلها.

ويأتي الانفجار بعد يوم واحد من انفجار مماثل شهدته مدينة عفرين شمال غربي سوريا، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وعشرات المصابين.

وذكرت صحيفة الوطن السورية، الأحد، أن خمسة لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 25 عندما انفجرت سيارة ملغومة في شمال حلب.

وقالت مصادر من الجيش السوري الحر إن سيارة ملغومة أخرى انفجرت عند نقطة تفتيش يديرها الجيش في منطقة بزاعة في حلب، مما أدى لمقتل ستة من أفراده وإصابة أربعة.

وذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء أن عشرة قُتلوا، وأصيب 24 في هجومين شمالي سوريا، اليوم الأحد، مضيفةً أن سيارة ملغومة انفجرت في وسط منطقة أعزاز.

وسيطرت القوات التركية وقوات سورية متحالفة معها على أراضٍ بالمنطقة في هجوم، عام 2019، على وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تسيطر على مساحات كبيرة من شمالي سوريا وشرقها.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني داخل أراضيها.

وكان الجيشان التركي والسوري الحر قد انتزعا من تنظيم الدولة (خلال عملية درع الفرات) مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، في الفترة بين أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017.

كما نفذ الجيش التركي، في 24 من مارس/آذار 2018، وبالتنسيق مع الجيش الحر عملية “غصن الزيتون”، وسيطر على منطقة عفرين بالكامل، والتي كانت في قبضة ما تعرف بقوات “سوريا الديمقراطية” بعد 64 يومًا من انطلاق العملية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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