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حميدتي يشيد بجهود قطر في تحقيق السلام بدارفور

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له (مواقع التواصل) (مواقع التواصل)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له (مواقع التواصل) (مواقع التواصل)
31/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202107:58 PM (مكة المكرمة)

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) آخر تطورات الأوضاع في السودان.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر لحميدتي في مكتبه بالديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وفق بيان صدر عن الديوان في وقت سابق اليوم.

ويأتي لقاء أمير قطر مع حميدتي، في إطار أول زيارة يجريها وفد سوداني رفيع المستوى لقطر، منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

وأطلع حميدتي، في المقابلة، أمير قطر على “آخر تطورات الأوضاع في السودان” وأعرب عن شكره وتقديره للشيخ تميم على مواقف بلاده الداعمة للسودان في جميع المجالات، لا سيَّما جهودها لتحقيق السلام في دارفور.

وأثنى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني على الدعم القطري السخي للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان، فضلًا عن جهود الدوحة في مساعدة السودان لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وتطرّق اللقاء كذلك للعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، علاوة على “مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.

ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا) فقد تطرق اللقاء للتطورات الإقليمية والدولية، لا سيّما الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية.

 

وتأتي زيارة حميدتي لقطر ضمن حملة دبلوماسية للسودان؛ لتوضيح موقفه للدول العربية والأفريقية حول مفاوضات سد النهضة التي تواجه جمودًا، فضلًا عن التوتر الحدودي مع إثيوبيا، وفق ما أعلن مجلس السيادة منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.

وتُقدر الاستثمارات القطرية بالسودان بنحو 3.8 مليارات دولار، وفق وزارة الاستثمار السودانية، إذ تحتل الدوحة المرتبة الخامسة بين الدول الأجنبية التي تستثمر في البلاد.

ورعت قطر اتفاقية للسلام، في 14 من يوليو/ تموز 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسية في إقليم دارفور المضطرب، بينما وقّعت عليه الحكومة وحركة “التحرير والعدالة”.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين، الذي عُقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليار دولار لإعمار إقليم دارفور.

وطبقًا لبيان صدر عن مجلس السيادة السوداني، فإن حميدتي أطلع أمير دولة قطر (خلال زيارته الحالية للدوحة) على مراحل تنفيذ اتفاق السلام الذي وقِّع (في 3 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في جوبا) مع حركات “الكفاح المسلح” السودانية.

 

وأكد حميدتي، وفق المصدر ذاته، على “متانة وعمق العلاقات التي تربط السودان ودولة قطر، وأهمية التنسيق المشترك بين البلدين حول كل القضايا في المحافل الإقليمية والدولية”.

ويرافق دقلو خلال الزيارة، التي بدأها أمس، وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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