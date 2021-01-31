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مستشار سابق لترمب يرفض أكل حذائه في بث مباشر بعد انتخاب بايدن

هارلان هيل المستشار السابق لترمب (إندبندنت)
هارلان هيل المستشار السابق لترمب (إندبندنت)
31/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202110:06 PM (مكة المكرمة)

رفض مستشار سابق في حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الوفاء بوعده وأكل حذائه بعد أن فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وقال تقرير لصحيفة ذي إندبندنت البريطانية إن هارلان هيل قطع ذلك الوعد للصحفي ماكاي كوبنز من صحيفة “ذي أتلانتيك” خلال تجمع انتخابي في العاصمة واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت الصحيفة إن كوبنز أجرى لقاء مع هيل خلال التجمع، الذي قام بتنظيمه ستيف بانون المستشار السابق لترمب، سأله خلاله عن نسبة فوز ترمب بالانتخابات، فأجاب هيل “إنه سيفوز، مئة في مئة”.

فعاد الصحفي وسأله عما سيفعله إذا خسر ترمب الانتخابات، فرد هيل قائلا إنه سيأكل حذائه وسيفعل ذلك “في بث مباشر”.

وقالت الصحيفة إن هيل، مثله مثل الكثيرين من مؤيدي ترمب، في حالة رفض وإنكار لفوز بايدن بالانتخابات ويصر على أن ترمب فاز بها.

وأشارت إلى أن قناة فوكس نيوز استبعدت هيل من التعليق على شاشتها بعد أن وصف نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس بأنها “كاذبة ولا تطاق”، مستخدما ألفاظا بذيئة.

المصدر : الإندبندنت + الجزيرة مباشر

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