مبلغ يشتري فريقا بأكمله.. برشلونة يقاضي صحيفة نشرت قيمة عقد ميسي

قال نادي برشلونة الإسباني، الأحد، إنه سيتخذ إجراء قضائيا ضد صحيفة “إلموندو” المحلية لنشرها عقد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشرت الصحيفة تفاصيل العقد الذي وقع عليه ميسي مع برشلونة عام 2017 والذي يستمر العمل به حتى 2021.

وذكر تقرير للصحيفة إن قيمة العقد تبلغ أكثر من 555 مليون يورو، أي نحو 673 مليون دولار.

ووصف التقرير العقد بأنه الأكبر في تاريخ الرياضة.

وقال التقرير إن العقد كان أحد أسباب المشكلات المالية التي تواجه النادي في الآونة الأخيرة والتي تفاقمت بسبب أزمة جائحة كوفيد-19.

ونشرت صحف إسبانية تشكيلة لفريق كامل من اللاعبين البارزين، كان يمكن لبرشلونة أن يتعاقد معهم بهذا المبلغ.

وتضمنت التشكيلة لاعبين مثل إديرسون حارس مانشستر سيتي وبونوتشي من يوفنتوس وأشرف حكيمي من إنتر ميلان. ورودري من مانشستر سيتي، وفان دي بيك من مانشستر يونايتد، وهافيرتز من تشلسي، وبورنو فرنانديش من مانشستر يونايتد. وجواو فيليكس من أتلتيكو مدريد، وإيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ميسي (33 عاما) سيدفع نصف هذا المبلغ ضرائب للسلطات.

Lionel Messi’s most recent contract with Barcelona is reportedly worth up to 555 million euros ($673 million) over four seasons.

