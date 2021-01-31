مبلغ يشتري فريقا بأكمله.. برشلونة يقاضي صحيفة نشرت قيمة عقد ميسي

قال نادي برشلونة الإسباني، الأحد، إنه سيتخذ إجراء قضائيا ضد صحيفة “إلموندو” المحلية لنشرها عقد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشرت الصحيفة تفاصيل العقد الذي وقع عليه ميسي مع برشلونة عام 2017 والذي يستمر العمل به حتى 2021.

وذكر تقرير للصحيفة إن قيمة العقد تبلغ أكثر من 555 مليون يورو، أي نحو 673 مليون دولار.

ووصف التقرير العقد بأنه الأكبر في تاريخ الرياضة.

وقال التقرير إن العقد كان أحد أسباب المشكلات المالية التي تواجه النادي في الآونة الأخيرة والتي تفاقمت بسبب أزمة جائحة كوفيد-19.

#Exclusiva 🔵 El contrato faraónico de Messi que arruina al Barça: 555.237.619 € EL MUNDO desvela todos los detalles del vínculo firmado en 2017 entre el jugador y el FC Barcelona, el mayor contrato de la historia del deporte #ContratoMessi https://t.co/VVpI0eoeXs — EL MUNDO (@elmundoes) January 30, 2021

ونشرت صحف إسبانية تشكيلة لفريق كامل من اللاعبين البارزين، كان يمكن لبرشلونة أن يتعاقد معهم بهذا المبلغ.

وتضمنت التشكيلة لاعبين مثل إديرسون حارس مانشستر سيتي وبونوتشي من يوفنتوس وأشرف حكيمي من إنتر ميلان. ورودري من مانشستر سيتي، وفان دي بيك من مانشستر يونايتد، وهافيرتز من تشلسي، وبورنو فرنانديش من مانشستر يونايتد. وجواو فيليكس من أتلتيكو مدريد، وإيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند.

الماركا : هذه هي التشكيلة التي كان يمكن أن يتعاقد معها برشلونة بمبلغ 555 مليون يورو قيمة عقد ميسي pic.twitter.com/vrky3XSgII — الكرة الإسبانية (@futbol_espagnol) January 31, 2021

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ميسي (33 عاما) سيدفع نصف هذا المبلغ ضرائب للسلطات.

Lionel Messi’s most recent contract with Barcelona is reportedly worth up to 555 million euros ($673 million) over four seasons.

https://t.co/UP5I76RKqm — AP Sports (@AP_Sports) January 31, 2021

وأظهرت أخر أرقام لبرشلونة تزايد صافي ديون النادي بواقع الضعف لتصل إلى 488 مليون يورو (نحو 592 مليون دولار)، بينما قال الرئيس المؤقت للنادي كارليس توسكيتس مؤخرا إن النادي أضطر لتأخير دفع مستحقات اللاعبين.

وفي بيان نفى برشلونة أي مسؤولية عن نشر العقد قائلا “إنه وثيقة خاصة تحكمها مبادئ السرية بين الأطراف”.

وقال بيان النادي “برشلونة يدعم وبصورة مطلقة ليونيل ميسي خاصة في وجه أية محاولة تهدف للإساءة إلى صورته وإفساد العلاقة مع المؤسسة التي عمل فيها ليصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم”.

وأضاف البيان أن النادي “سيتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد إلموندو عن أي أضرار قد تحدث نتيجة لذلك”.

Barca to sue newspaper El Mundo for publishing Messi contract https://t.co/O6G3Yz0XWI pic.twitter.com/DhUbGuF2Z6 — Reuters (@Reuters) January 31, 2021

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ميسي يدرس هو أيضا مقاضاة الصحيفة.

وانضم ميسي إلى برشلونة عام 2000 عندما كان عمره 13 عاما، وبدأ ظهوره مع الفريق عام 2004 وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 650 هدفا.

وميسي أيضا هو قائد برشلونة وصاحب أكبر حصيلة من الألقاب برصيد 10 ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوربا إضافة إلى ستة ألقاب في كأس ملك إسبانيا.