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مبلغ يشتري فريقا بأكمله.. برشلونة يقاضي صحيفة نشرت قيمة عقد ميسي

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني (رويترز)
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني (رويترز)
31/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202110:29 PM (مكة المكرمة)

قال نادي برشلونة الإسباني، الأحد، إنه سيتخذ إجراء قضائيا ضد صحيفة “إلموندو” المحلية لنشرها عقد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشرت الصحيفة تفاصيل العقد الذي وقع عليه ميسي مع برشلونة عام 2017 والذي يستمر العمل به حتى 2021.

وذكر تقرير للصحيفة إن قيمة العقد تبلغ أكثر من 555 مليون يورو، أي نحو 673 مليون دولار.

ووصف التقرير العقد بأنه الأكبر في تاريخ الرياضة.

وقال التقرير إن العقد كان أحد أسباب المشكلات المالية التي تواجه النادي في الآونة الأخيرة والتي تفاقمت بسبب أزمة جائحة كوفيد-19.

ونشرت صحف إسبانية تشكيلة لفريق كامل من اللاعبين البارزين، كان يمكن لبرشلونة أن يتعاقد معهم بهذا المبلغ.

وتضمنت التشكيلة لاعبين مثل إديرسون حارس مانشستر سيتي وبونوتشي من يوفنتوس وأشرف حكيمي من إنتر ميلان. ورودري من مانشستر سيتي، وفان دي بيك من مانشستر يونايتد، وهافيرتز من تشلسي، وبورنو فرنانديش من مانشستر يونايتد. وجواو فيليكس من أتلتيكو مدريد، وإيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند.

 

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ميسي (33 عاما) سيدفع نصف هذا المبلغ ضرائب للسلطات.

وأظهرت أخر أرقام لبرشلونة تزايد صافي ديون النادي بواقع الضعف لتصل إلى 488 مليون يورو (نحو 592 مليون دولار)، بينما قال الرئيس المؤقت للنادي كارليس توسكيتس مؤخرا إن النادي أضطر لتأخير دفع مستحقات اللاعبين.

وفي بيان نفى برشلونة أي مسؤولية عن نشر العقد قائلا “إنه وثيقة خاصة تحكمها مبادئ السرية بين الأطراف”.

وقال بيان النادي “برشلونة يدعم وبصورة مطلقة ليونيل ميسي خاصة في وجه أية محاولة تهدف للإساءة إلى صورته وإفساد العلاقة مع المؤسسة التي عمل فيها ليصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم”.

وأضاف البيان أن النادي “سيتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد إلموندو عن أي أضرار قد تحدث نتيجة لذلك”.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ميسي يدرس هو أيضا مقاضاة الصحيفة.

وانضم ميسي إلى برشلونة عام 2000 عندما كان عمره 13 عاما، وبدأ ظهوره مع الفريق عام 2004 وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 650 هدفا.

وميسي أيضا هو قائد برشلونة وصاحب أكبر حصيلة من الألقاب برصيد 10 ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوربا إضافة إلى ستة ألقاب في كأس ملك إسبانيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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