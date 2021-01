فيروس نيباه.. الغارديان: وباء قادم أشد خطورة من كورونا يفتك بـ 75 في المئة من ضحاياه

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا مستقلا يفيد بظهور فيروس جديد في الصين يحمل اسم “نيباه”، والذي ربما يكون الوباء الخطير القادم، حيث تصل معدلات الوفاة بعد الإصابة به إلى 75 في المئة.

وحذّر التقرير من أن أكبر شركات الأدوية في العالم ليست مستعدة للوباء القادم، رغم استجابتها المتزايدة لتفشي كوفيد-19، وذلك لأن الفيروس الجديد أخطر بكثير من فيروس كورونا المستجد، وأيضًا بسبب تصاعد مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وسلطت، جاياسري آير إن، المدير التنفيذي لمؤسسة “أكسيس تو ميديسن” ومقرها هولندا، وهي منظمة غير ربحية تمولها الحكومتان البريطانية والهولندية وغيرها، الضوء على تفشي فيروس نيباه في الصين، مع معدل وفيات يصل إلى 75بالمئة.

وقالت إن “فيروس نيباه مرض معدٍ آخر ناشئ يسبب قلقًا كبيرًا، ويمكن أن يتحول لجائحة في أية لحظة، ويكون مقاومًا للأدوية”.

ويسبب فيروس نيباه مشاكل تنفسية حادة، والتهابًا وتورمًا في الدماغ، ويحمل معدل وفيات من 40 إلى 75 في المئة، حسب مكان حدوث التفشي؛ ومضيفه الطبيعي هو خفافيش الفاكهة، وربما ارتبط تفشي المرض في بنغلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر.

