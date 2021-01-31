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غضب شعبي في تركيا بعد إساءة طلاب للكعبة وسليمان صويلو يرد (فيديو)

الصورة التي أثارت الجدل في جامعة البوسفور التركية (مواقع التواصل)
الصورة التي أثارت الجدل في جامعة البوسفور التركية (مواقع التواصل)
31/1/2021

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا حالة من السخط والصدمة بعد إقدام بعض الطلاب الجامعيين على تغيير ملامح الكعبة المشرّفة.

وعبّر مسؤولون وسياسيون أتراك عن غضبهم بعد إساءة ‏مجموعة من طلاب جامعة البوسفور “بوغازيجي” (في إسطنبول) للكعبة المشرّفة خلال معرض فني.

وكان بعض طلاب الجامعة قد حرّفوا صورة الكعبة، وأضافوا رسمًا لمخلوق غريب مكانها، علاوة على وضع علم المثليين في ركن اللوحة.

وعُرضت اللوحة المحرَّفة بساحة الجامعة التركية، ما أثار استياء وسخط بقية الطلاب، ونقلوا انطباعهم عن هذا التحريف المتعمّد -وفق تعبيرهم- إلى منصات التواصل، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة عبر تويتر، عن اعتقال أربعة أشخاص من “المثليين” الذين رسموا علم المثليين ورسومات مسيئة لقبلة المسلمين أمام جامعة البوسفور.

وفي السياق، أدان رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، تصرّف هؤلاء الطلاب، الذي وصفه بالهجوم اللامحدود على مقدسات المسلمين والقيم الإسلامية، وقال إنهم سيتابعون الموضوع لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتفاعل دعاة وناشطون أتراك مع وسوم #KabeKutsalımızdır و #BogaziciLgbtRezaleti للتنديد بالحادثة المهينة للمسلمين والمستفزة لمشاعرهم، مطالبين في الوقت ذاته بمعاقبة منفذيها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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