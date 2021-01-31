تشمل رواتب ومساعدات وتشغيل الكهرباء.. أمير قطر يخصص منحة بقيمة 360 مليون دولار لدعم غزة

قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الأحد، إن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمر بتخصيص منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، تُصرف على مدار عام كامل، ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2021.

وأضافت أن هذه المنحة تأتي في إطار مواصلة الدوحة دعمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووفق (قنا)، ستُستخدم المنحة لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعفّفة، وتشغيل محطات الكهرباء؛ للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في القطاع.

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بمنحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار أمريكي تصرف على مدى عام كامل، ابتداء من يناير2021، وتأتي هذه المنحة في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة.#قناhttps://t.co/uC1eZyXktm pic.twitter.com/iSdTeIEzs6 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 31, 2021

من جانبه، قال مصدر فلسطيني مطلع، لوكالة الأناضول، إن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، سيصل القطاع مساء الأحد، حاملًا الدفعة الأولى من المنحة، والتي تقدر بـ60 مليون دولار.

وفي قطاع غزة، يعيش ما يزيد عن مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية مترديّة للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2006.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في غزة نحو 232 ألف عاطل، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تشير بيانات غير رسمية أن عددهم يفوق 300 ألف، مع إضافة فئات أخرى من العاطلين عن العمل، غير مدرجين في مؤشر البطالة.

أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يوجه بتخصيص منحة مالية لقطاع #غزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل ابتداء من يناير2021 للصرف منها كرواتب ومساعدات مالية للأسر المتعففة وتشغيل محطات الكهرباء للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة ..#فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/udN3D92CNb — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 31, 2021