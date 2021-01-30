فيديو متداول لقائد بالجيش المصري يحرض على قتل القرضاوي.. ما القصة؟ (شاهد)

تداول ناشطو مواقع التواصل في مصر مقطع فيديو، يعود تاريخه إلى شهر فبراير/ شباط 2011، يحرّض فيه لواء بالجيش على قتل الشيخ يوسف القرضاوي.

وجاء تحريض لواء الجيش على قتل القرضاوي، بعد أيام من عزل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعقب خطبة جمعة ألقاها القرضاوي في جموع المتظاهرين بميدان التحرير (أكبر ميادين وسط القاهرة) في 18 من فبراير/ شباط 2011.

وظهر في المقطع لواء بالجيش المصري يتحدث إلى الناشط السياسي ممدوح حمزة قائلًا “أنا معرفش مين القرضاوي؟ وإيه اللي جابه؟”، قبل أن يواصل “مموتهوش ليه؟” في تحريض على قتل الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وانتشر مقطع التحريض على قتل القرضاوي بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة يناير، والتي يرى مراقبون أن المؤسسة العسكرية اختطفتها من المجتمع المدني، واحتكرت كل مكتسباتها، وضاعفت من قبضتها الأمنية على شتى مفاصل الدولة.

وتناقلت منصات التواصل صور الضابط المحرّض على قتل القرضاوي، وهو اللواء سعيد محمد عباس، الذي كان يشغل منصب مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية، ثم تولى رئاسة أركان المنطقة نفسها. وفي 2013، شغل عباس منصب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وفي العام التالي عُيِّن مديرًا لسلاح المشاة، ثم شغل منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة في 2016، وعُيِّن محافظًا للمنوفية في أغسطس/ آب 2018.

وفي 30 من يونيو/ حزيران 2017، اعتقلت السلطات المصرية علا، ابنة الشيخ القرضاوي، وزوجها حسام خلف، إثر اتهامهما بـ”الانتماء لجماعة أُسست بالمخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري، وسط مخاوف على حالتهما الصحية.

وفي يوليو/ تموز 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، لكن بعدها بساعات قررت النيابة حبسها في قضية جديدة.

وفي السياق، انتقدت منظمة “مراسلون بلا حدود” وضع حرية الصحافة في مصر بعد مرور 10 سنوات على اندلاع الثورة، مشيرةً إلى أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يفرض قبضة من حديد على الصحفيين ووسائل الإعلام، لافتةً إلى أن مصر أصبحت من أكبر سجون العالم للصحفيين، إذ يقبع 32 صحفيًا خلف القضبان حاليًا.

"ما موتهوش ليه؟ ما موتهوش ليه طيب؟".. انتشار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يعود إلى فبراير من سنة 2011 يُظهر لواء بالجيش المصري يحرّض بدم بارد على قتل الشيخ يوسف القرضاوي بعد خطبته الشهيرة في ميدان التحرير pic.twitter.com/P3wnEBpEDS — مجلة ميم (@MeemMagazine) January 30, 2021

اللواء سعيد عباس يلوم "ممدوح حمزة" على عدم قتل الشيخ يوسف #القرضاوي في ميدان التحرير يوم 18 فبراير !!! pic.twitter.com/RRpyHq1YWR — إسلام عقل (@islamakel) January 28, 2021

واستنكرت المنظمة في تقرير لها تحت عنوان “حرية الصحافة في الحضيض بعد عشر سنوات على الثورة”، حالة التصعيد القمعي الذي يطال وسائل الإعلام في البلاد، وموجة الاعتقالات التي شملت ما يفوق مئة من الصحفيين.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الذكرى العاشرة لثورة يناير تحل في مصر، وسط حالة من الانسداد السياسي، وتبخر للحريات والمكاسب التي حققتها، عقب إطاحة مبارك عام 2011.

بالصوت والصورة ..

اللواء سعيد عباس يحرض ممدوح حمزة على قتل الشيخ القرضاوي بميدان التحرير❗#يناير_أمل_يتجدد pic.twitter.com/yn4Hgf3G8T — Watan TV-تلفزيون وطن (@watanegypt) January 29, 2021

مات فرعون موسى ولكنه أنجب فراعين !!

وغرق جنوده ولكنهم أنجبوا جنود ظالمين

"مموتهوش ليه طيب؟"…….

مقطع متداول للواء جيش يحرض على قتل الدكتور يوسف القرضاوي يعود تاريخه لعام 2011

ألا لعنة الله على أمثال هذا الوغد pic.twitter.com/qhA7EaRnXr — TAREK (@thegentleman70) January 30, 2021

وأضافت الوكالة -في تقرير لها بمناسبة ذكرى ثورة يناير- أن حكومة السيسي (بخلفيته العسكرية) لا تدخر جهدًا لتجنب تكرار مثل هذا السيناريو، وتقمع بقسوة كل أشكال المعارضة، مؤكدة على أن السجون المصرية تعاني من الكثافة العددية بعدما ضمت، بينهم نشطاء وسياسيون وصحفيون ومحامون وفنانون ومثقفون.

ورصدت أشكال مصادرة الحريات في مصر منذ الثورة، وأشارت إلى أنه منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي (أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر)، عام 2013، خسر المجتمع المدني المصري تدريجيًّا كل مساحة للحرية.

وكان المصريون قد خرجوا في 25 من يناير/ كانون الثاني 2011 مطالبين بإسقاط نظام مبارك، وتحت ضغط الشارع وميدان التحرير، فضلًا عن المحافظات الأخرى، تمكن المصريون من إطاحة مبارك، ثم جاء مرسي في أول انتخابات بعد الثورة، قبل أن ينقلب الجيش عليه بعد عام واحد.

مقطع صادم منتشر لأحد قادة الجيش المصري بعد نجاح #ثوره_25 يناير 2011 يُحرّض على قتل د. #يوسف_القرضاوي لدى قيامه بإلقاء خطاب في #ميدان_التحرير ويسأل أحد الضباط بعنف : لماذا لم تقم بقتله ..؟!

هذا القائد رُقي فيما بعد وتولى عددا من المناصب في عهد #السيسي ..#مصر pic.twitter.com/SiUzxIuMwF — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 30, 2021