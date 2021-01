وسط سجال مع إدارة بايدن.. البرلمان الإيراني يناقش تشكيل تحالف عسكري ضد إسرائيل

تقدمت مجموعة من النواب المحافظين بالبرلمان الإيراني بمشروع قانون جديد يهدف إلى تشكيل تحالف عسكري وأمني مضاد لإسرائيل.

وقال النائب الإيراني أبو الفضل أبو تورابي إن 34 من إجمالي 290 نائبا في البرلمان وافقوا على مقترح “المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحورالمقاومة” في المنطقة العربية والإسلامية.

وقال أبو تورابي “إن مشروع القانون يخضع الآن لجلسات استماع من قبل لجنة برلمانية”، على أن يعرض للتصويت في فترة لاحقة.

وفي الوقت الذي لم يصدرفيه أي تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية بعد على مشروع القانون، أوضح أبو تورابي أنه وفقا لمضامين مشروع القانون الجديد، فإنه “إذا ما هاجم النظام الصهيوني أي دولة أو جبهة من جبهات المقاومة، أو نفذ أعمالا ضدها، ستقوم الدول الأعضاء الأخرى، أو حركات التحرر في المعاهدة بجميع الجهود العسكرية والاقتصادية والسياسية من أجل التصدي لهذا التهديد.

و تضم “جبهة المقاومة” حزب الله اللبناني، وبعض الجماعات الفلسطينية والنظام السوري.

من جهتها، أعلنت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، أن من بين أولوياتها القصوى فتح قنوات التعامل مع ايران،. في الوقت الذي تفيد فيه العديد من المؤشرات بأن طهران اقتربت من امتلاك سلاح نووي.

وقال المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بايران روبرت مالي إنه تباحث مع المسؤولين الأوربيين حول البرنامج النووي الإيراني وإمكانية إحياء هذا الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بصورة أحادية.

Reality check for @SecBlinken:

The US

-violated JCPOA

-blocked food/medicine to Iranians

-punished adherence to UNSCR 2231

Throughout that sordid mess, Iran

-abided by JCPOA

-only took foreseen remedial measures

Now, who should take 1st step?

Never forget Trump's maximum failure.

— Javad Zarif (@JZarif) January 28, 2021