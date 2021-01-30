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وسط سجال مع إدارة بايدن.. البرلمان الإيراني يناقش تشكيل تحالف عسكري ضد إسرائيل

إيران تصر على عودة واشنطن غير المشروطة للاتفاق النووي وأنباء عن قرب امتلاكها لسلاح نووي (أرشيفية - غيتي)
إيران تصر على عودة واشنطن غير المشروطة للاتفاق النووي وأنباء عن قرب امتلاكها لسلاح نووي (أرشيفية - غيتي)
30/1/2021-|آخر تحديث: 30/1/202110:58 PM (مكة المكرمة)

تقدمت مجموعة من النواب المحافظين بالبرلمان الإيراني بمشروع قانون جديد يهدف إلى تشكيل تحالف عسكري وأمني  مضاد لإسرائيل.     

وقال النائب الإيراني أبو الفضل أبو تورابي إن 34 من إجمالي 290 نائبا في البرلمان وافقوا على مقترح “المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحورالمقاومة” في المنطقة العربية والإسلامية.  

وقال أبو تورابي “إن مشروع القانون يخضع الآن لجلسات استماع من قبل  لجنة برلمانية”، على أن يعرض للتصويت في فترة لاحقة.

وفي الوقت الذي لم يصدرفيه أي تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية بعد على مشروع القانون، أوضح أبو تورابي أنه وفقا لمضامين مشروع القانون الجديد، فإنه “إذا ما هاجم النظام الصهيوني أي دولة أو جبهة من جبهات المقاومة، أو نفذ أعمالا ضدها، ستقوم الدول الأعضاء الأخرى، أو حركات  التحرر في المعاهدة بجميع الجهود العسكرية والاقتصادية والسياسية من أجل التصدي لهذا التهديد.

و تضم “جبهة  المقاومة” حزب الله اللبناني، وبعض الجماعات الفلسطينية والنظام السوري.

من جهتها، أعلنت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، أن من بين أولوياتها القصوى فتح قنوات التعامل مع ايران،. في الوقت الذي تفيد فيه العديد من المؤشرات بأن طهران اقتربت من امتلاك سلاح نووي.

وقال المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بايران روبرت مالي إنه تباحث مع المسؤولين الأوربيين حول البرنامج النووي الإيراني وإمكانية إحياء هذا الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بصورة أحادية.

يذكر أنه سجل في الآونة الأخيرة نوع من السجال بين وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف وأعضاء من الإدارة الأمريكية الجديدة، حول الطرف الذي سيقوم بـ”الخطوة الأولى” لإعادة الدفء إلى العلاقة الأمريكية الإيرانية. وأن ظلت طهران متمسكة بعودة واشنطن غيرالمشروطة للاتفاق النووي، وعدم الخوض في موضوع الأسلحة البالستية التي تعتبرها طهران خارج إطار المباحثات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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