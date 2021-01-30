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كادت تضحي بجنينها.. ماذا فعلت أم لحماية طفلها من حادث إطلاق نار؟ (فيديو)

مشهد يوضح كيف قامت الأم بحماية طفلها.
مشهد يوضح كيف قامت الأم بحماية طفلها.
30/1/2021

لم تتردد الأم فى التضحية بنفسها وجنينها من أجل حماية ابنها الصغير، بعد مهاجمة مسلحين لهما داخل أحد المطاعم في البرازيل.

هكذا كان وضع، رافاييلا دانتاس، عندما ذهبت، الأحد الماضي، إلي مطعم برغر، ببلدة ريكانتو داس إيماس البرازيلية، برفقة أسرتها وأصدقاء لها، وأثناء جلوسهم هاجمهم مسلحون.

وعلى الفور، قامت رافاييلا بطرح صغيرها البالغ من العمر 4 سنوات، أرضًا وغطته بكامل جسدها لحمايته، رغم أنها حامل في الشهور الأخيرة.

ورغم حملها في الشهر السادس، لم تعبأ رافاييلا بنفسها أو جنينها في تلك اللحظة، وتحركت بدافع الأمومة لحماية ابنها الصغير.

فيديو الأم حظي بانتشار واسع عبر منصات التواصل في البرازيل، مما دفع وسائل الإعلام لإجراء حوار معها للتعرف عن مزيد من التفاصيل لهذا المشهد الفطري.

وتحكي رافاييلا “كانت لحظة مخيفة التي أطلق فيها مسلح النار على المطعم”.

وتابعت “لا نتوقع حدوثه أبدًا. في ساعة اليأس كيف يكون رد الفعل الأول، لكنك دائمًا ما تكون مندفعًا تمامًا”، في إشارة إلى شعورها بالرعب على ابنها.

ويظهر الفيديو كذلك إحدى صديقات رافاييلا، وهو تحاول حماية طفلها الرضيع بعدما نزلت خلف سيارة بمواجهة المطعم لحماية الصغير من نيران اللصوص.

وأشارت وسائل إعلام برازيلية إلى عدم إصابة أي من عملاء المطعم خلال عملية السطو، كما تمكنت الشرطة من الوصول للهواتف المحمولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية

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