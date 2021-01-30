انتقده ماكرون وشكك في فاعليته.. مصر تستعد لاستلام أولى شحنات لقاح أسترازينيكا

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد، المسؤولة عن إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، أن أولى شحنات لقاح “أسترازينيكا” البريطاني المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى العاصمة القاهرة غدا الأحد، بعد أسبوع على إطلاق مصر حملة التلقيح ضد الفيروس.

ولم توضح الهيئة كمية اللقاحات التي ينتظر وصولها.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد بهاء زيدان، قد أكد في وقت سابق بأن “الهيئة قامت بالتعاقد مع شركة أرفارما وسيروم إنستيتوت المصنعتين للقاح أسترازينيكا/ أوكسفورد للحصول على 30 مليون جرعة”.

وأطلقت مصر الأحد الماضي حملة التلقيح بلقاح سينوفارم الصيني، الذي وصلت أول شحنة منه الى مصر في ديسمبر/ كانون الأول، وضمت 50 ألف جرعة.

وتعاقدت مصر على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، حسب وزارة الصحة، التي ذكرت في وقت سابق، أنها ستستلم أيضاً 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح استرازينيكا/ أوكسفورد.

الأطباء والممرضون في مصر يقفون في الصفوف الأمامية في مواجهة وباء كورونا (مواقع التواصل) (مواقع التواصل)

وتقول الشركة المنتجة للقاح أسترازينيكا إنه فعال بنسبة 79 بالمئة ضد الفيروس.

وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد أن أولوية التلقيح ستكون للطواقم الطبية ثم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وسجلت مصر نحو 165 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 9200 وفاة، من مجموع السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوصات المخصصة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المنخفض في مصر، يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.

اتهامات بعدم الفاعلية

وعلى صعيد آخر، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا المستجد، غير فعّال بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.

وقال ماكرون إن “المعلومات قليلة للغاية” عن اللقاح الذي طورته الشركة البريطانية-السويدية بالاشتراك مع جامعة أكسفورد. ونعتقد أنه غير فعّال بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما”.

وأضاف “ما يمكنني قوله لكم اليوم رسميا في ما يتعلق بأسترازينيكا، هو أن النتائج الأولية لدينا غير مشجعة بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم ما بين 60 و65 عاما فما فوق”.

أكثر من 2,2 مليون وفاة

يذكر ان فيروس كورونا تسبب فى وفاة 2,2 مليون شخص في العالم منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة. وتأكدت إصابة أكثر من مئة ومليوني شخص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، بينما شُفي منهم ما يصل إلى 62 مليون شخص.

وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء، إذ سجلت 436 ألف وفاة. متبوعة بالبرازيل التي سجلت هي الأخرى 222 ألف وفاة والمكسيك 156 ألف وفاة، والهند 154 ألف وفاة ثم المملكة المتحدة التي سجلت 104 ألف وفاة.