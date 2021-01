رغم تصاعد الانتقادات.. بنغلادش ترسل المئات من لاجئي الروهينغا إلى جزيرة معرضة للغرق (فيديو)

رحّلت بنغلادش مجموعة من اللاجئين الروهينغيا المسلمين، إلى جزيرة نائية في خليج البنغال، رغم انتقادات جماعات معنية بحقوق الإنسان، أبدت مخاوفها من مخاطر العواصف والفيضانات على الجزيرة.

ونقلت وكالة أنباء “رويترز” عن مسؤول في بحرية بنغلادش إن مجموعة تضم ما يزيد على 1400 لاجئ من الروهينغيا، أبحرت إلى جزيرة نائية في خليج البنغال، اليوم السبت على الرغم من انتقادات جماعات حقوقية.

وهؤلاء هم أحدث مجموعة تنضم إلى ما لا يقل عن 6700 لاجئ، أرسلتهم بنغلادش إلى جزيرة” باشان شار” منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، من مخيمات حدودية حيث يعيش مليون شخص في أكواخ متهالكة.

This trend reminds us that most of the UN member states are ignoring, if not denying, the responsibility to "respect", "protect" and "promote" human rights principles as per the UN Charter towards refugees, IDPs and stateless people. Especially to Rohingyahttps://t.co/CYn0jXtcoQ

— Appeal 4 D Justice of Rohingya Genocide Survivors. (@IslamRohingya) January 27, 2021