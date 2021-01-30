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أثار ذعر الأمهات.. طفل يشنق نفسه وشقيقته تتدخل في اللحظات الأخيرة (فيديو)

طفل يشنق نفسه بالخطأ خلال اللهو في فناء منزله (مواقع التواصل)
طفل يشنق نفسه بالخطأ خلال اللهو في فناء منزله (مواقع التواصل)
30/1/2021-|آخر تحديث: 30/1/202112:01 PM (مكة المكرمة)

أثار مشهد شنق طفل لم يتجاوز عمره الثلاثة أعوام لنفسه وإنقاذه في اللحظات الأخيرة، حالة من الذعر بين الأمهات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وانتشر فيديو على منصات التواصل، يظهر قيام طفل صيني من مدينة دونغ فانغ، بجزيرة هاينان الصينية، بشنق نفسه وهو يلهو في فناء منزله.

 

ووجد الطفل حبلًا متدليًا من بوابة المنزل، فصعد على برميل ليدخل رقبته داخل الحبل المعقد من الطرفين، وسرعان ما انزلق البرميل من تحت قدمي الطفل في مشهد مرعب، ليجد نفسه معلقًا في الهواء من رقبته.

وظل الطفل ينتفض ويتحرك بشكل عشوائي، محاولًا إنقاذ نفسه دون جدوى، كما بدا فاقدًا القدرة على الصراخ نظرًا لخنق الحبل لعنقه وصعوبة التنفس، في مشهد يحبس الأنفاس.

 

مقطع الفيديو المرعب، يكشف في نهايته عن ملاحظة شقيقة الطفل له وسرعان ما تدخلت، فصرخت على أمها لمساعدتها، التي قامت بدورها بقطع الحبل على الفور من حول رقبته، لتنقذه في اللحظات الأخيرة.

هذا المقطع المصور شهد حالة من التداول الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت دعوات الحذر والمتابعة من قبل الأمهات لأولادهم وعدم تركهم وحدهم، والانتباه للأشياء من حولهم.

بينما أعرب العديد من الأمهات عن تخوفهن من حوادث الانتحار -غير المقصودة- والمتكررة بين الأطفال لحداثة أعمارهم ومحاولتهم تقليد الأفلام الكرتونية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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