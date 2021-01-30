أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع المستوى منذ عزل البشير.. حميدتي يصل إلى الدوحة لبحث العلاقات الثنائية

وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، في زيارة رسمية.

ويرافق حميدتي خلال الزيارة عدد من المسؤولين، بينهم وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

ومن المقرر أن يبحث حميدتي والوفد المرافق له خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية المتطورة ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أوسع بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وصلنا بحمد الله العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية يرافقني خلالها وزير الخارجية عمر قمر الدين ومدير المخابرات الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد.

وتبحث الزيارة مسار العلاقات بين البلدين، ودفع مجالات التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. pic.twitter.com/uRTbnHlLzk — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) January 30, 2021

وكان في استقبال حميدتي بمطار حمد الدولي، سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، ومدير إدارة المراسم في دولة قطر، إبراهيم فخرو، والقائم بأعمال السفارة السودانية بقطر، سلوى عوض بشير، وعدد من المسؤولين بدولة قطر.

وقبل الزيارة، قال حميدتي في تغريدة عبر تويتر إن زيارته للدوحة تأتي تأكيدا لعمق العلاقة بين البلدين، مضيفًا “أتوجه اليوم إلى دولة قطر الشقيقة التي تجمعنا بها أواصر الأخوة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

بمشيئة الله أتوجه اليوم إلى دولة قطر الشقيقة التي تجمعنا بها أواصر الأخوة والمصالح المشتركة يرافقني خلالها وزير الخارجية عمر قمر الدين ومدير المخابرات الفريق جمال عبدالمجيد.

تأتي الزيارة في هذا التوقيت الدقيق للتأكيد على عمق العلاقات بين بلدينا وتعزيز التعاون في المجالات كافة. — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) January 30, 2021

وهذه أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع المستوى منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 من أبريل/نيسان 2019.

​​​​​​​وتُقدر الاستثمارات القطرية بالسودان، بنحو 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، حيث تحتل الدوحة المرتبة الخامسة بين الدول الأجنبية التي تستثمر في البلاد.