البث الحي
الأخبار|السودان

أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع المستوى منذ عزل البشير.. حميدتي يصل إلى الدوحة لبحث العلاقات الثنائية

نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) يصل إلى الدوحة (مواقع التواصل)
نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) يصل إلى الدوحة (مواقع التواصل)
30/1/2021-|آخر تحديث: 30/1/202110:43 PM (مكة المكرمة)

وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، في زيارة رسمية.

ويرافق حميدتي خلال الزيارة عدد من المسؤولين، بينهم وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

ومن المقرر أن يبحث حميدتي والوفد المرافق له خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية المتطورة ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أوسع بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وكان في استقبال حميدتي بمطار حمد الدولي، سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، ومدير إدارة المراسم في دولة قطر، إبراهيم فخرو، والقائم بأعمال السفارة السودانية بقطر، سلوى عوض بشير، وعدد من المسؤولين بدولة قطر.

وقبل الزيارة، قال حميدتي في تغريدة عبر تويتر إن زيارته للدوحة تأتي تأكيدا لعمق العلاقة بين البلدين، مضيفًا “أتوجه اليوم إلى دولة قطر الشقيقة التي تجمعنا بها أواصر الأخوة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وهذه أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع المستوى منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 من أبريل/نيسان 2019.

​​​​​​​وتُقدر الاستثمارات القطرية بالسودان، بنحو 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، حيث تحتل الدوحة المرتبة الخامسة بين الدول الأجنبية التي تستثمر في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

من برنامج: ديوان السودان

متحدث الخارجية السودانية: إثيوبيا ليست لها أي مطالب في أراضينا

قال منصور بولاد المتحدث باسم الخارجية السودانية إن التصريحات الإثيوبية بشأن دخول قوات سودانية إلى أراض متنازع عليها مع إثيوبيا عار من الصحة، وإنها ادعاءات كاذبة يستحيل على إثيوبيا أن تقدم دليلا عليها.

المزيد من الأخبار

ناشطة فرنسية: إدارة بايدن مدركة لأوضاع السجون المصرية وماكرون خان فرنسا بتكريمه السيسي (فيديو)

السلطات المصرية ملزمة بإظهار حسن النية والافراج عن السجناء من كبار السن والمرضى( الجزيرة مباشر)

سيناتور أمريكي يطالب سريلانكا بوقف حرق جثث المسلمين.. ما القصة؟

تقول منظمات حقوق الإنسان إن سياسة حرق الجثث هي جزء من الهجوم على المسلمين في سريلانكا (غيتي)

لمراقبة وقف إطلاق النار.. المركز التركي الروسي في كاراباخ يبدأ نشاطه (فيديو)

“أسلمة خطرة”.. تغريدة “عنصرية” ضد المسلمين تحجب حساب حزب إسباني على تويتر

حزب "فوكس" اليميني المتطرف حذر في تغريدة مما وصفه بـ "أسلمة خطرة لكاتالونيا" (غيتي)
الأكثر قراءة

مسؤولة إسرائيلية: من ماتوا خلال أسبوعين في دبي أكثر ممن قُتلوا في سنوات الحرب معها

توقيع اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل (رويترز)

فيديو متداول لقائد بالجيش المصري يحرض على قتل القرضاوي.. ما القصة؟ (شاهد)

الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: أردوغان يريد من إدارة بايدن الاعتراف بواقع تركيا الجديد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال لقاء في عام 2016 (وكالة الأناضول)

مكالمة هاتفية بين أردوغان وإلون ماسك.. وهذا ما اتفقا عليه

لقاء سابق بين الرئيس التركي وإلون ماسك (وسائل إعلام تركية)