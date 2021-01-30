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تركيا تفتح تحقيقا وتطلب وثائق من واتساب بعد أزمة مشاركة البيانات

تركيا تطالب واتساب بتقديم وثائق ومعلومات في إطار التحقيق معها (غيتي)
تركيا تطالب واتساب بتقديم وثائق ومعلومات في إطار التحقيق معها (غيتي)
30/1/2021

أعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية في تركيا، أنها طلبت وثائق ومعلومات من إدارة تطبيق واتساب، في إطار التحقيق الذي فتحته بحقها عقب اتجاهها لإجبار مشتركيها على قبول سياسة الخصوصية الجديدة لها.

وأكد رئيس الهيئة فاروق بيلير، استمرار التحقيق الذي أطلقته الهيئة بحق واتساب في 12 يناير/ كانون الثاني.

ولفت إلى أن الهيئة تبحث في عدة نقاط متعلقة بالتطبيق، حول حماية ومشاركة البيانات الشخصية، ونقلها إلى الخارج، وموافقة المشتركين على استخدام بياناتهم.

وأوضح أن الهيئة طلبت وثائق ومعلومات من إدارة التطبيق في إطار التحقيق.

وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، أبلغ واتساب مستخدميه حول العالم، بشروط استخدام التطبيق وسياسة تحديث الخصوصية والتي تجبرهم على الموافقة على الشروط، ومشاركة بياناتهم مع فيسبوك المالكة للتطبيق.

وحذر واتساب مستخدميه بأنه يجب عليهم الموافقة على الشروط الجديدة وإلا سيمنعون من استعمال حسابات واتساب الخاصة بهم اعتبارا من 8 فبراير/ شباط المقبل.

وعادت إدارة التطبيق وأعلنت في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري عن تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة حتى 15 مايو/ أيار المقبل، إثر انتقادات واسعة حول العالم من المستخدمين، واتجاه الكثيرين لاستخدام تطبيقات بديلة منافسة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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