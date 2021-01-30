“مكالمة من مجهول”.. النفيسي يعلن عن تعرضه للتهديد بـ “فيديو مفبرك”

تلقى الأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي مكالمة من شخص مجهول، هدّده خلالها وحذره من نشر فيديو مفبرك له، بدعوى تجاوزه “الخطوط الحمراء”، على حد قوله.

وكتب النفيسي على حسابه في تويتر “تلقيتُ عصر اليوم مكالمة من مجهول فيها تهديد ووعيد، حذّرني من -أنهم- سوف ينشرون فيديو عنّي (مُفبرك) أعدّوه منذ عام 2016، وذلك لتجاوزي (حسب لفظه) كل الخطوط الحمراء في تغريداتي. (ولا يحيق المكر السّئ إلاّ بأهله) (أليس الله بكاف عبده)”.

تلقّيتُ عصر اليوم مكالمة من مجهول فيها تهديد ووعيد ، حذّرني من " أنهم "سوف يقومون بنشر فيديو عنّي ( مُفبرك) أعدّوه منذ عام 2016 وذلك لتجاوزي ( حسب لفظه ) كل الخطوط الحمراء في تغريداتي . ( ولا يحيق المكر السّئ إلاّ بأهله ) ( أليس الله بكاف عبده) ). — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 28, 2021

ولاقت تغريدة النفيسي تفاعلًا واسعًا، وعدّها مغردون “أعمال مافيا”، وبيّنوا أن كلمة الحق ثقيلة على البعض، مما يجعلهم يتحركون ويتصرفون بهذه الطريقة الرخيصة.

هذي اعمال مافيا 🙂 https://t.co/4zlZP8tsZC — محمد مناحي المسعودي (@Msotb) January 28, 2021

وتساءل الداعية الكويتي محمد العوضي “من وراء تهديد الدكتور عبد الله النفيسي؟! ولماذا التهديد لرجل يعبر سلميًّا عن قناعاته وبوضوح وينصح لأمته ويحذّرها من أعدائها؟”.

وتابع العوضي “وهل يصعب استدلال المباحث المختصة على مكان (الدولة) التي ورد منها الاتصال؟ أو الاقتراب من الهوية العامة لصاحب الخط الذي وصل التهديد من خلاله؟”.

من وراء تهديد

الدكتور عبدالله النفيسي ؟!@DrAlnefisi

ولماذا التهديد لرجل يعبر سلمياً عن قناعاته وبوضوح ونصح لأمته وتحذيرها من أعدائها ؟

وهل يصعب استدلال المباحث المختصة على مكان (الدولة) التي ورد منها الاتصال؟

أو الاقتراب من الهوية العامة لصاحب الخط الذي وصل التهديد من خلاله ؟ https://t.co/zNAXpJpYHC — محمد العوضي (@mh_awadi) January 28, 2021

وعلق الكاتب الكويتي نواف البدر بالقول “العيال كبرت”، وعلّق آخرون متضامنون مع النفيسي، منددين بمثل هذه التصرفات الصبيانية ممن هدّدوه.

متضامن @DrAlnefisi

لا عليك منهم دكتور فهم لا يهددون ذاتك انما يهددون علمك السياسي الغزير ونظرتك السياسيه المستقبليه الموفقه بحمد الله ويهددون ويتوعدون صراحتك السياسيه التاريخيه التي لطالما ارعبت وسفهت احلامهم المريضه، حفظك الله من كل شر والمسلمين جميعا امين!! https://t.co/Xm4mS4BXk6 — مجتهد اليمن🇾🇪 (@masakin115) January 28, 2021

يادكتور بلغ الجهات المختصة للكشف عن الرقم المجهول وحملهم مسؤلية حياتك وكل مايسيئ اليك https://t.co/dW1BD0ObXM — محمد عبدالله علي محمد (@MoLXhoBbEW2j2JM) January 28, 2021