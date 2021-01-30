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“مكالمة من مجهول”.. النفيسي يعلن عن تعرضه للتهديد بـ “فيديو مفبرك”

الأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي (مواقع التواصل)
الأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي (مواقع التواصل)
30/1/2021-|آخر تحديث: 30/1/202110:09 AM (مكة المكرمة)

تلقى الأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي مكالمة من شخص مجهول، هدّده خلالها وحذره من نشر فيديو مفبرك له، بدعوى تجاوزه “الخطوط الحمراء”، على حد قوله.

وكتب النفيسي على حسابه في تويتر “تلقيتُ عصر اليوم مكالمة من مجهول فيها تهديد ووعيد، حذّرني من -أنهم- سوف ينشرون فيديو عنّي (مُفبرك) أعدّوه منذ عام 2016، وذلك لتجاوزي (حسب لفظه) كل الخطوط الحمراء في تغريداتي. (ولا يحيق المكر السّئ إلاّ بأهله) (أليس الله بكاف عبده)”.

ولاقت تغريدة النفيسي تفاعلًا واسعًا، وعدّها مغردون “أعمال مافيا”، وبيّنوا أن كلمة الحق ثقيلة على البعض، مما يجعلهم يتحركون ويتصرفون بهذه الطريقة الرخيصة.

وتساءل الداعية الكويتي محمد العوضي “من وراء تهديد الدكتور عبد الله النفيسي؟! ولماذا التهديد لرجل يعبر سلميًّا عن قناعاته وبوضوح وينصح لأمته ويحذّرها من أعدائها؟”.

وتابع العوضي “وهل يصعب استدلال المباحث المختصة على مكان (الدولة) التي ورد منها الاتصال؟ أو الاقتراب من الهوية العامة لصاحب الخط الذي وصل التهديد من خلاله؟”.

وعلق الكاتب الكويتي نواف البدر بالقول “العيال كبرت”، وعلّق آخرون متضامنون مع النفيسي، منددين بمثل هذه التصرفات الصبيانية ممن هدّدوه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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