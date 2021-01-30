من الثورة المصرية إلى فض “رابعة”.. البرادعي يثير جدلا جديدا بالحديث عن محاولة “تدميره”

مع حلول الذكرى العاشرة لثورة يناير، عاد نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، ليثير الجدل مرة أخرى حول من يتحمل مسؤولية إخفاق الثورة ويفتح صندوق الخلافات السياسية بين القوى المصرية.

وأثارت عودة البرادعي للتغريد حول الثورة المصرية حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تكرار تركيز نقده وتحليله للتيار الإسلامي دون الإشارة إلى أخطاء التيار المدني -الذي ينتمي إليه- في حق الثورة.

وكان البرادعي جدد اتهامه لجماعة الإخوان المسلمين بتهديده خلال محاولته التوسط بينها وبين الجيش خلال اعتصام رابعة العدوية، الذي فض في 14 أغسطس/آب 2013 وأوقع مئات القتلى بين صفوف المعتصمين.

وقال البرداعي في تغريدة عبر حسابه على تويتر “من الغاز وخراطيم المياه فى 28 يناير مرورًا بالحجارة وكسر الرخام في استفتاء 19 مارس وصولًا إلى التهديد (بالتدمير) أثناء محاولات إيجاد حل سلمي لاعتصام رابعة. وقبل ذلك وبعده الكثير”.

من الغاز وخراطيم المياه فى ٢٨ يناير مرورا بالحجارة وكسر الرخام في استفتاء ١٩ مارس وصولا إلى التهديد "بالتدمير" أثناء محاولات إيجاد حل سلمي لاعتصام رابعة. وقبل ذلك وبعده الكثير….#ذكريات https://t.co/IfNC1BzuYp — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 28, 2021

وأثارت تغريدة البرادعي حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الأراء بين تحمل البرادعي وعدد من رموز التيار المدني مسؤولية دعم الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر صيف عام 2013 وأطاح بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في البلاد، وقضى معه على مشروع الثورة.

وهناك من ذهب إلى تحمل التيار الإسلامي وفي مقدمتهم الإخوان، مسؤولية الوضع الذي وصلت إليه الثورة المصرية بعد عقد من اندلاعها.

وكان للبرادعي دور بارز في دعم خطوة الجيش في الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب في يونيو/حزيران 2013، لكن سرعان مع أخل الجيش بوعده في التخلي عن السلطة.

وسقط من ذاكرتك مجازر الحرس والمنصة ورابعة والنهضة وشارع رمسيس و مساجد الفتح والقائد إبراهيم وميادين المطرية وألف مسكن وغيرها من معظم شوارع و ميادين ومساجد مصر !!!

ننتظر منكم التحلى بما يليق بكم وبحجمكم كقيمة وقامة كبيرة من شجاعة لتعلن تبرأك وندمك على مشاركتك مرتكبيها ولو ليوم !!! — Mohsen A-R (@MohsenAR3) January 28, 2021

وشهدت العلاقة بين البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين، تباينات مختلفة ،حيث دعمته الجماعة في بداية تأسيسه للجمعية الوطنية للتغيير، التي شكلت مظلة للقوى السياسية نهاية عهد حسني مبارك، لكن سرعان ما اختلف الطرفان عقب الثورة بعدما تبنت الجماعة ومعها العديد من التيارات الإسلامية بدعم التصويت الايجابي على استفتاء مارس/آذار، بينما حمل التيار المدني شعار التصويت السلبي ضد الاستفتاء الذي دعا إليه المجلس العسكري لتعديل الدستور.

وتعمقت الخلافات بين التيار الإسلامي والمدني حول الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لتصل إلى ذروتها عقب انتخاب القيادي بالجماعة محمد مرسي رئيسا للجمهورية.

البرادعي الذي سرد أسباب إخفاق الربيع العربي في سلسلة من التغريدات تحت وسم ذكريات، أشار إلى أن تنحية الخلافات بين القوى السياسية وإعلاء الانتماء الوطني يمثل المفتاح لاستعادة مشهد الثورة المصرية في المستقبل القريب.

في مثل هذا اليوم منذ عشرة سنوات أثبتنا اننا نستطيع تنحية خلافاتنا والتوحد حول أهم وأسمى مايجمعنا: إنسانيتنا ومصريتنا. قدرتنا على استعادة هذا المشهد هى مفتاح المستقبل #Jan28 — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 28, 2021

وكتب عبر حسابه على تويتر” في مثل هذا اليوم منذ عشرة سنوات أثبتنا اننا نستطيع تنحية خلافاتنا والتوحد حول أهم وأسمى ما يجمعنا: إنسانيتنا و مصريتنا. قدرتنا على استعادة هذا المشهد هى مفتاح المستقبل”.

وتابع “ثار المصريون لحريتهم وكرامتهم عندما سُدت أمامهم أبواب التغيير. واجهوا تحديات وعقبات عديدة وخُدعوا كثيرًا واخطأوا كثيرًا وضحوا كثيرًا ولكن في كل ذلك تعلموا وتغيروا كثيرًا. مسيرة الشعوب نحو الحرية دائمًا طويلة وإذا كان من الممكن تعطيلها فإنه من المستحيل وأدها”.

واختار مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، شعار الكاتب الإنجليزي جورج أورويل “الحرية عبودية والجهل قوة” واصفًا محاولات النظام الحالي تشويه الثورة المصرية.

نظرا للمحاولات المستميتة لوصف ثورة الشعب من أجل العيش والحرية والكرامة بأنها مؤامرة ونكسة وخراب فانه قد يكون من المناسب أن نردد أيضا مقولة أورويل الشهيرة "الحرية عبودية والجهل قوة" والله الموفق والمستعان — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 29, 2021

وقدم البرادعي تحليلًا مطولًا عن أسباب إخفاق الربيع العربي، قائلًا “بدلًا من الخضوع لانتقال حقيقي إلى الحرية والعدالة الاجتماعية، ارتدت كل بلدان الربيع العربي تقريبًا إلى توليفات متعددة من حكم الفرد ودرجات متباينة من الفقر والعنف، باستثناء تونس”.

وأشار في مقال كتبه قبل أيام في صحيفة (بروجيكت سنديكيت) تحت عنوان “الربيع العربي ووعده الأبدي”، إلى أن “الديمقراطية ليست فنجانًا من القهوة السريعة الذوبان. بل إنها في احتياج إلى بيئة مواتية وثقافة مضيافة لتزدهر وتنمو، بسبب تاريخ طويل من الاستعمار، تلته عقود من الاستبداد. كانت هذه البيئة غائبة في العالم العربي”.

لا تنسى انك اول من خرج ضدها وضد الرئيس الشرعي وخربتها ورحلت — ‏وليد احمد Walid Ahmed (@wal33d2) January 29, 2021

وعزا البرادعي إخفاق شعارات الثورة المصرية في تحقيق أهدافها إلى حالة الانقسام التي ضربت أطرافها، قائلًا كان شعار “الخبز، والحرية، والعدالة الاجتماعية” هو النداء الحاشد، ولكن تبين أن ترجمة هذا إلى واقع أكثر ديمقراطية أمر مُعضِل وشديد التعقيد.

وأرجع ذلك إلى أنه “لم تكن المؤسسات اللازمة لتمكين التماسك الاجتماعي الحقيقي حاضرة ببساطة. انقسم الثوار على طول مجموعة متنوعة من الخطوط الأيديولوجية”.

الترجمة العربية لمقالي عن الربيع العربي الربيع العربي ووعده الأبدي by Mohamed ElBaradei – Project Syndicate https://t.co/iP7xU4dQSw — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 26, 2021

وحمل البرادعي مجددًا التيارات الإسلامية، مسئولية الإخفاق دون الإشارة إلى دور التيار المدني في هذا المشهد المعقد الذي تعيشه الثورة.

وأضاف “بعد اندلاع الربيع العربي، تسبب صدع عميق في التفريق بين الإسلاميين والعلمانيين، تبين أن هذا الافتقار إلى التماسك الاجتماعي والإجماع على قيم أساسية هو كعب أخيل الأكبر ونقطة الضعف الأعظم في الجهود الرامية إلى التحول إلى الديمقراطية في العالم العربي”.

ويرى البرادعي أن “ثالوث إخفاق الثورة المصرية يرجع إلى نجاج النظام القديم تشكيل ذاته، وتحول النزاع في أغلب الحالات إلى صراع شرس على السلطة بين الدولة العميقة الراسخة، والمؤسسة العسكرية، والجماعات الدينية العديدة التي مثلت القوات المنظمة الوحيدة غير التابعة للدولة، بجانب تدخلات بعض القوى الخارجية بِغِلظة، لأنها ارتأت أن المنطقة أكثر أهمية من أن تُترَك لتقرير مستقبلها بذاتها”.

نعم كان انتصارا عظيما لشعبا عظيما . ولكن للأسف شاركتم في تدمير هذا الانتصار . — Djilani Fridjat (@djilani82) January 28, 2021

وقال إن “هناك أربعة دروس من الربيع العربي قد تكون مفيدة في توجيه المسار السياسي في المنطقة، تتمثل في إعادة تشكيل المجتمع المدني المستقل، والعمل على التماسك الاجتماعي لدرء التدخل الخارجي، وتشكل المصالحة الأيديولوجية، وتحديد العلاقة بين الدين والدولة، بجانب إدراك أن الانتقال إلى الديمقراطية تراكمي وتدريجي… يجب أن تكون عملية التحول إلى الديمقراطية شاملة ودقيقة”.

واختتم مقاله قائلًا “الدرس الأخير المستفاد من الربيع العربي ــالذي يتجلى بشكل مأساوي في ليبيا وسورياــ هو ضرورة إقناع القائمين على السلطة بأن من مصلحتهم أن ينضموا إلى هذه المسيرة. فمن منظور أي نظام، يُعَد التغيير التدريجي أفضل بكل تأكيد من احتمال اندلاع ثورة مفاجئة تهدد بإزاحة القائمين على السلطة ليحل محلهم خواء السلطة”.