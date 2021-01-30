الطفلة المعجزة.. سورية تحل مسائل حسابية وهي تلقي نصوصا بالفصحى (فيديو)

تنفرد الطفلة السورية، سارة كيالي، (8 سنوات) بموهبة خاصة عن أقرانها، حيث تستطيع إجراء عمليات حسابية ذهنية وهي تتلو أبيات الشعر باللغة العربية الفصحى.

واستطاعت الطفلة ذات الثماني سنوات التفوق على أكثر من 6 آلاف طفل من 20 بلدًا، وذلك بعدما تمكنت من الحصول على المركز الأول عالميًا في مسابقة الحساب الذهني التي نظمتها منظمة “أسيدا” (ACIDA) الصينية.

وتشير سارة، التي تعيش في مدينة إدلب السورية، إلى أنها شاركت في مسابقتين للحساب الذهني في الصين وتايوان، مضيفة أنها تحفظ 9 أجزاء من القرآن الكريم.

وأشارت إلى أن طموحها أن تصبح عالمة رياضيات، لتنجز اختراعات يستفيد منها الجميع، ولترفع اسم بلدها سوريا.