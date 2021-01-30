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الصين: صدّرنا أكثر من 220 مليار كمامة عام 2020

كمامة طبية (غيتي)
كمامة طبية (غيتي)
29/1/2021

قالت الصين إنها صدرت أكثر من 220 مليار كمامة العام الماضي، أي ما يعادل 40 كمامة لكل شخص خارج الصين في ظل ارتفاع الطلب على المعدات الواقية بشكل كبير جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وقال نائب وزير التجارة الصيني كيان كمينغ، الجمعة، إنه علاوة على الكمامات، صدرت الصين 2.3 مليار قطعة من معدات الوقاية، ومليار وحدة من معدات فحص كوفيد-19 العام الماضي “في مساهمة مهمة في المعركة العالمية ضد الوباء”.

وبات جني ملايين الدولارات مقابل الكمامات محركًا أساسيًا لصادرات الصين بعدما جمَّد كوفيد-19 النشاط الاقتصادي تقريبًا مطلع 2020 وأثر سلبًا على النمو.

وأفاد مسؤول في الجمارك، مطلع الشهر الجاري، أن قيمة شحنات الكمامات وحدها بلغت 340 مليار يوان (نحو 52.6 مليار دولار).

وقال المتحدث باسم الجمارك لي كويوين إن الحجم “يساوي توفير نحو 40 كمامة لكل شخص في العالم خارج الصين”.

وكانت الصين، حيث ظهر كوفيد-19 أول مرة أواخر عام 2019، أول دولة في العالم تتعافى بعدما فرضت السلطات تدابير إغلاق صارمة وإجراءات لاحتواء الفيروس.

ومن المتوقع أن تكون الصين أول قوة اقتصادية كبيرة في العالم تحقق نموًا إيجابيًا لسنة 2020.

لكن مسؤولًا في وزارة التجارة الصينية قال إن بلاده لا تزال تواجه بيئة “صعبة ومعقدة” فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والاستثمار هذا العام.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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