الخطوط القطرية تعلق مؤقتا الحجوزات الجديدة من الإمارات

قالت الخطوط الجوية القطرية، الجمعة، في تغريدة لها عبر “تويتر” إنها علقت مؤقتًا عمليات الحجوزات الجديدة من دولة الإمارات للأيام السبعة المقبلة، بسبب مخاوف الحكومة البريطانية.

وأضافت أنها علّقت الحجوزات مؤقتًا من جنوب أفريقيا ورواندا مع استثناءات تشمل مواطني دول مجلس التعاون وحاملي تصاريح الإقامة.

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا أنها ستمنع دخول القادمين من دول الإمارات وبوروندي ورواندا إلى أراضيها اعتبارًا من بعد ظهر أمس الجمعة.

وأوضحت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في تغريدة عبر تويتر أن هذا القرار يستثني البريطانيين والأيرلنديين والمواطنين من جنسيات أخرى ممن لديهم إقامة في المملكة المتحدة، لكنها أكدت ضرورة التزام هؤلاء العزل الذاتي لمدة عشرة أيام في منازلهم فور عودتهم إلى بريطانيا.

#QatarAirways has temporarily suspended acceptance of new bookings from UAE for the next 7 days due to UK government concerns. South Africa & Rwanda are also temporarily suspended – exceptions include GCC nationals & Resident Permit Holders returning to other GCC countries. pic.twitter.com/UQFhcPK1xs — Qatar Airways (@qatarairways) January 29, 2021

ووصل عدد الإصابات المؤكدة في بريطانيا إلى أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمئة واثنين وسبعين ألف حالة، وأكثر من مئة ألف وفاة.

وأعلنت المفوضية الأوربية أن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وافقوا على اقتراح المفوضية وضعَ خريطة جديدة للمناطق الأكثر تضررًا من فيروس كورونا وفرضَ قيود أكثر تشددًا على التنقل في هذه المناطق.

وتأتي هذه التوصيات غير الملزمة لمواجهة النسخ المتحوّرة من الفيروس عبر الحد من السفر غير الضروري، مع تجنب إغلاق الحدود أو فرض حظر عام على السفر.

وقُسِّمت الدول نظريًا إلى مناطق خضراء وصفراء وحمراء، وفق معدلات الإصابة. ويغلب اللون الأحمر على خريطة الدول، نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة فيها.

وفي الإمارات، أفادت وزارة الصحة، الجمعة، بتسجيل 7 وفيات و3.962 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 2.975 مريض.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن حصيلة المصابين بالفيروس ارتفعت إلى 297.014 منهم 826 حالة وفاة، و269.999 حالة تعافٍ.