الخطوط القطرية تعلق مؤقتا الحجوزات الجديدة من الإمارات

قالت الخطوط الجوية القطرية، الجمعة، في تغريدة لها عبر “تويتر” إنها علقت مؤقتًا عمليات الحجوزات الجديدة من دولة الإمارات للأيام السبعة المقبلة، بسبب مخاوف الحكومة البريطانية.

وأضافت أنها علّقت الحجوزات مؤقتًا من جنوب أفريقيا ورواندا مع استثناءات تشمل مواطني دول مجلس التعاون وحاملي تصاريح الإقامة.

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا أنها ستمنع دخول القادمين من دول الإمارات وبوروندي ورواندا إلى أراضيها اعتبارًا من بعد ظهر أمس الجمعة.

وأوضحت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في تغريدة عبر تويتر أن هذا القرار يستثني البريطانيين والأيرلنديين والمواطنين من جنسيات أخرى ممن لديهم إقامة في المملكة المتحدة، لكنها أكدت ضرورة التزام هؤلاء العزل الذاتي لمدة عشرة أيام في منازلهم فور عودتهم إلى بريطانيا.

#QatarAirways has temporarily suspended acceptance of new bookings from UAE for the next 7 days due to UK government concerns. South Africa & Rwanda are also temporarily suspended – exceptions include GCC nationals & Resident Permit Holders returning to other GCC countries. pic.twitter.com/UQFhcPK1xs

— Qatar Airways (@qatarairways) January 29, 2021