اقتربت من إنتاج القنبلة.. المبعوث الأمريكي الجديد يبحث مع الأوربيين ملف إيران النووي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن من الأولويات القصوى لإدارة بايدن هي التعامل مع إيران، مع اقترابها من امتلاك سلاح نووي، في وقت بحث المبعوث الجديد، الملف مع مسؤولين أوربيين.

ونقلت وكالة أنباء “رويترز” عن مصدرين مطلعين، أن المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بإيران “روبرت مالي” تحدث مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الخميس حول برنامج إيران النووي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة سبل إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال مصدر دبلوماسي أوربي، مشيرًا إلى حوار المبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي مع المسؤولين السياسيين بوزارات الخارجية البريطانية والفرنسية والألمانية، إن “الأمر يتعلق بمحاولة الإلمام بالملف وتقييم ما نفكر فيه”.

وأكد المصدر الثاني إجراء المحادثة لكنه لم يقدم تفاصيل، في حين لم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية الموضوع.

ووقعت إيران مع ست قوى عالمية كبرى عام 2005، الاتفاق المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ويلزم طهران بكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى.

وكان “مالي” عضوًا في الفريق الأمريكي الذي شارك في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي أثناء إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق، فإن واشنطن ستقوم بالمثل وستسعى للتوصل إلى اتفاق أوسع يشمل تطوير صواريخ باليستية وسياسات إيران في المنطقة.

وانسحب ترمب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران، وإزاء ذلك بدأت إيران في تخصيب كميات أكبر من اليورانيوم إلى مستويات نقاء أعلى مما نص عليه الاتفاق.

وتصر إدارة بايدن على أن تستأنف إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق، لكن طهران تقول إن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق وعليها أن تعود إليه قبل أن تطلب من إيران ذلك.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة بايدن التعامل مع أزمة متصاعدة مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي.

وأوضح سوليفان لبرنامج على شبكة الإنترنت يرعاه المعهد الأمريكي للسلام “من وجهة نظرنا، إحدى الأولويات المبكرة الهامة يجب أن تكون التعامل مع ما تعتبر أزمة نووية متصاعدة، مع اقتراب إيران شيئا فشيئا من الحصول على مواد انشطارية تكفي لإنتاج سلاح نووي”.

Constructive, friendly, & fruitful conversations in Turkey with President @RTErdogan & FM @MevlutCavusoglu.

Discussed expansion of bilateral ties & regional cooperation—Syria, Iraq, & the Caucuses.

Concurred that the only way to restore stability in the region is thru synergy. pic.twitter.com/f1pdKknXWH

— Javad Zarif (@JZarif) January 29, 2021