أحداث الكابيتول.. فيديو جديد يظهر زارع القنابل واتهام عضوين في “براود بويز” بالتآمر

قال ممثلو الادعاء، إن عملاء إنفاذ القانون الأمريكيين عثروا على تعليمات بشأن صنع قنابل داخل منزل أحد أعضاء جماعة “براود بويز” اليمينية المتطرفة المتهمة بالمشاركة في حصار مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 من يناير/كانون الثاني.

ووجهت محكمة فدرالية في واشنطن تهمًا بالتآمر وإثارة الاضطراب المدني إلى عضوين من جماعة (Proud Boys) اليمينية المتطرفة لدورهما في الهجوم على مبنى الكونغرس، في وقت ظهر فيه فيديو جديد لشخص رصدت مكافأة مالية لمن يتعرف عليه.

The #FBI and @ATFWashington are offering up to $100,000 for information about the individual(s) who placed pipe bombs at the Democratic National Committee and Republican National Committee headquarters in Washington, D.C., on January 5. https://t.co/f5uzC59PAC pic.twitter.com/NJxepq8PEV — FBI (@FBI) January 29, 2021

ووفقا لبيان وزارة العدل الأمريكية، تم توجيه الاتهام لشخصين ينتسبان لجماعة براود بويز بإسقاط الحواجز في الكابيتول وسرقة المعدات من ضباط شرطة المجمع.

وقال ممثلو الادعاء في مذكرة للمحكمة إن دومينيك بيزولا (43 عاما) كان لديه “أدلة لصنع الأسلحة والقنابل” على جهاز يعمل بالإبهام داخل منزله بالقرب من مدينة روتشستر بنيويورك.

.@WaPo videos appear to show a man planting pipe bomb in a backpack behind Republican party HQ the night before the Capitol insurrection @DDaltonBennett https://t.co/G87QQnG9oe pic.twitter.com/QNTdERnrGY — Alec Luhn (@ASLuhn) January 29, 2021

وتم القبض على أكثر من 135 شخصا حتى الآن فيما يتعلق باقتحام الكونغرس من قبل أنصار دونالد ترمب، وهو الاقتحام الذي أوقف المصادقة الرسمية للكونغرس على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، وأجبر المشرعين على الاختباء.

وقالت وزارة العدل إن بيزولا وعضو آخر في جماعة براود بويز- ويليام بيبي (31 عاما) من نيويورك، وجهت إليهما تهم تشمل التآمر والاضطراب المدني والدخول غير القانوني إلى المباني أو الأراضي المحظورة.

وقالت وزارة العدل إن بيزولا وجهت إليه تهم إضافية تشمل عرقلة إجراءات رسمية، وسرقة ممتلكات شخصية للولايات المتحدة، والاعتداء على الضباط ومقاومتهم.

التعرف على زارع القنابل

من ناحية أخرى، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن القنابل التي عُثر عليها قرب مقرين للحزب الديمقراطي والجمهوري وُضعت هناك في المساء الذي سبق الهجوم على الكابيتول.

ورفع المكتب، إلى 100 ألف دولار قيمة مكافأة رصدت لمن يدلي بمعلومات عن المسؤول عن وضع عبوتين ناسفتين قرب مقرّي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.

Help the #FBI find individuals involved in the violence at the U.S. Capitol on January 6. View our latest poster, and if you recognize the person pictured, visit https://t.co/iL7sD5efWD. Please reference the photo number in your tip. https://t.co/DexgjEOO8K pic.twitter.com/WOSF9rpJwd — FBI (@FBI) January 28, 2021

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي أمس، بزيادة مكافأة الحصول على معلومات حول من قام بهذا العمل إلى 100ألف دولار، وكانت قيمة المكافأة قبل ذلك 70 ألف دولار.

ونشرت صحيفة (واشنطن بوست) مقطع فيديو، حصري، يُظهر المشتبه فيه وهو يحمل حقيبة يعتقد أنها تحتوي على المواد المتفجرة، وقالت إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى مقابلات مع أكثر من ألف شخص للتعرف على الشخص المطلوب.