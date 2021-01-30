غرق يتبعه تشريد.. تفاقم أزمة النازحين في الشمال السوري مع اشتداد الأمطار (فيديو)

أدى تجدد هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات الأخيرة إلى إغراق عدد من خيام النازحين وبأضرار واسعة في المخيمات بشمال سوريا.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر جانبًا من معاناة النازحين في مخيم “الكورنيش” في “معرة مصرين” شمال إدلب، حيث غرقت الطرق الداخلية للمخيم، وتضررت خيام النازحين فيها بشكل كبير.

واشتكى النازحون من ضعف الاستجابة لإغاثتهم من قبل المنظمات الإنسانية، في وقت تشردت فيه العائلات نتيجة غرق الخيام، التي يعيشون داخلها.

وتفتقر هذه الخيام لأبسط مقومات الحياة وتنعدم فيها أساسيات العيش، وما زاد الأمر سوءًا استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، لتزيد من معاناة النازحين.

ويعاني آلاف النازحين من مشكلة غرق خيامهم بسبب غزارة الأمطار في موسم الشتاء، كما أن وجودها على أرض طينية تزيد من المشكلة القائمة بالأساس، بسبب افتقارها للبنية التحتية.

وبحسب منظمات وهيئات إغاثية، اضطر ما يزيد عن 6.6 مليون شخص إلى العيشَ نازحين داخل البلاد وعلى المناطق الحدودية، بسبب الحرب في سوريا.

جانب من معاناة أهلنا النازحين شمال #سوريا #ريف_إدلب مخيمات الباب الشمالي 😢 pic.twitter.com/0RLPOIk8PT — عدنان حميدانAdnan Hmidan (@AdnanHmidan) January 23, 2021

الأمطار في إدلب

وفاقمت مياه الأمطار الغزيرة معاناة النازحين السوريين في المخيمات بمدينة إدلب، لتزيد مآسيهم ومعاناتهم في بلد تمزقه الحرب منذ عشر سنوات.

وأغرقت المياه التي هطلت على إدلب الأيام الماضية عددًا من خيم النازحين في مخيم” الكنجو ومخيم كفر عروق” ومخيمات أخرى شمالي المدينة.

وذكرت منظمات إغاثة، أن 23 مخيمًا شمال غربي سوريا، تضررت بشكل كبير بمياه الأمطار وبعضها تضرر بشكل كامل.

ويعيش آلاف النازحين أوضاعا صعبة بسبب نقص الأغذية والأدوية إلى جانب انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء وهطول الأمطار.

وتسببت العواصف المطرية الأخيرة باقتلاع عدد من الخيم وتمزيقها وقطع الطرق المؤدية إلى المخيمات، وإلى سيول اجتاحت خيمًا عديدة، مما أدى إلى قطع الطرقات إلى المخيمات.