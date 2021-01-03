مطالبات فلسطينية بالضغط على إسرائيل لإدخال لقاح كورونا للأسرى (فيديو)

طالبت لجنة فلسطينية، الأحد، منظمة الصحة العالمية بالضغط على إسرائيل من أجل إدخال لقاح فيروس كورونا للأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته "لجنة الأسرى" التابعة لتجمع "القوى الوطنية والإسلامية" في غزة (يضم غالبية الفصائل الفلسطينية)، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقطاع.

وقال أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي "هناك حالة من الخوف والقلق على حياة الأسرى، في ظل انتشار كورونا بشكل سريع داخل السجون".

وتابع "هذا الانتشار يأتي نتيجة لعدم وجود وسائل وقائية ولا مستلزمات علاجية، إلى جانب منع دخول الأطباء والمختصين، وعدم السماح بإدخال لقاحات كورونا إلى داخل السجون"، وطالب "السلطة الفلسطينية بتفعيل قضية الأسرى في المحافل الدولية".

ودعا المدلل منظّمات حقوق الإنسان إلى التدخل لإنقاذ حياة الأسرى من خطر كورونا، سيما المرضى منهم، علاوة على ضرورة تقصي الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل السجون.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا في السجون الإسرائيلية 171 معتقلًا.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4 آلاف و400 أسير فلسطيني، بينهم 40 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 170 طفلًا، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380 معتقلًا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة الـ7 (خاصة)، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، أصدر تعليماته في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى مصلحة السجون بعدم منح الأسرى لقاح كورونا.

وربط "أوحانا" التطعيم بالحصول على تصاريح من الجهات الرسمية، فيما أتاح للمستخدمين والعاملين في مصلحة السجون تلقي اللقاح، والمتوقع أن يبدأ توزيعه عليهم الأسبوع المقبل.