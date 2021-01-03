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أضاءت سماء روما ولكن.. الألعاب النارية تتسبب في مجزرة خلال احتفالات رأس السنة (فيديو)

أثار مشهد الطيور الميتة في روما غضبا واسعا على مواقع التواصل
أثار مشهد الطيور الميتة في روما غضبا واسعا على مواقع التواصل
3/1/2021

عثر على مئات الطيور الميتة والمحترقة على الأسفلت في شوارع روما بعد إطلاق العديد من الألعاب النارية التي أضاءت السماء احتفالا بقدوم العام الجديد.

ويُعتقد أن الطيور كانت خائفة ومرتبكة بسبب اصطدام الألعاب النارية بالنوافذ أو بكابلات الجهد العالي، ما أدى إلى موت واحتراق وإصابة المئات من الطيور وسقوطها على الأسفلت.

ووصفت مواقع محلية ما حدث "بمذبحة ليلية للطيور في وسط روما"، وتم العثور على المئات من طير الزرزور تحديدا على الأرض.

وانتشرت صور الطيور على الفور عبر مواقع التواصل، وعبر مغردون ومهتمون بالبيئة عن غضبهم إزاء ما حدث، خاصة وأن السلطات المحلية تحظر بيع الألعاب النارية واستخدامها.

ووصف مغردون المشهد بأنه "فشل إنساني جديد" مطالبين السلطات بتشديد العقوبة على مستخدمي الألعاب النارية.

وقالت رابطة حماية الطيور الإيطالية، إن الحل الوحيد الفعال حقًا هو حظر تسويق هذه الأنواع الضارة من المرح، مؤكدة أنها ستظل تطالب بحظر الألعاب النارية حتى يحتفل الناس بقدوم العام الجديد بطرق أكثر لطفًا وذكاءً.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية + مواقع التواصل
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