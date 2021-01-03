كورونا.. إصابات قياسية بأمريكا وأوربا تعزز إنتاج "فايزر" والصين تؤكد فاعلية لقاحها

سجلت السلطات الصحية بأمريكا رقما قياسيا لإصابات كورونا اليومية، السبت، بينما أعلن الاتحاد الأوربي دعمه لإنتاج للقاح فايزر-بيونتك، وأكدت تقارير فاعلية اللقاح الصيني رغم تضارب نتائج التجارب السريرية.

وتم رصد أكثر من 275 الفا و897 إصابة في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات مشروع متتبع كوفيد-19، إلا أن المجموعة حذرت من تفسير الأرقام بشكل خاطيء لأن البيانات تعطلت بسبب فترة العطلة.

وكتب مشروع متتبع كوفيد19- عبر تويتر "نفتقد اليوم جميع البيانات القادمة من 7 ولايات، ولم تقم 9 ولايات أخرى بتحديث عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج، أو الموجودين بالعناية المركزة، أو الخاضعين للتنفس الصناعي.

وأظهرت البيانات أن الولايات أبلغت عن 2.1 مليون اختبار، ونقل 123 الفا و639 شخصا للعلاج بالمستشفيات و2367 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس يوم السبت.

وفي جميع أنحاء البلاد، أصيب حوالي 20.3 مليون شخص بالفيروس منذ بداية تفشي المرض وتوفي أكثر من 349 ألفا و900 شخص وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، وهو ما يزيد على ما سجل في أي بلد آخر في العالم.

الاتحاد الأوربي يدعم إنتاج اللقاحات

وأعلنت كبيرة مسؤولي الصحة في الاتحاد الأوربي السبت استعداد التكتل لمساعدة شركات الأدوية في إنتاج كمية أكبر من لقاحاتها ضد فيروس كورونا للتغلب على أزمة التوزيع.

وقالت في تصريحات نشرها مكتبها إنّ "المشكلة حاليا لا تكمن في حجم الطلبات بل في النقص العالمي في الطاقة الإنتاجية".

امرأة دنماركية 83 عامًا، تتلقى لقاح كورونا (رويترز)

وأشارت كيرياكيدس إلى أن بروكسل قدمت دعما يبلغ 100 مليون يورو لشركة بيونتك الألمانية، التي طورت لقاحًا بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية للمساعدة في تعزيز القدرات الإنتاجية.

وقالت إنّ التكتل مستعد لبذل المزيد، لصالح شركة فايزر-بيونتك والشركات الأخرى التي لديها لقاحات، مع بدء حملة التطعيم.

ووعدت بأن "الوضع سيتحسن خطوة خطوة" بعد أسبوع من بدء حملات التطعيم بوتيرة متفاوتة على نطاق واسع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.

وأوردت "تفاوضنا لوقت طويل للحصول على جرعات لقاح إضافية من بيونتك ونحن على استعداد مجددا للمساعدة في تعزيز قدرات الإنتاج".

وتابعت "المصنّعون الآخرون الذين أبرمنا عقودا معهم على وشك الحصول على ترخيص للقاحاتهم من الاتحاد الأوربي".

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول، وافقت وكالة الأدوية الأوربية، التي تقدم المشورة للمفوضية الأوربية، على لقاح فايزر-بيونتك.

لكن من غير المتوقع الترخيص للقاح شركة مودرنا الأمريكية قبل 6 يناير/ كانون الثاني.

وتنتظر الوكالة الطبية مزيدا من البيانات عن لقاح طورته شركة استرازينيكا للأدوية بالتعاون مع جامعة اكسفورد، وتمت الموافقة عليه في المملكة المتحدة.

وقالت المسؤولة الطبية البارزة "إذا تمت الموافقة على جميع اللقاحات، فسيكون لدى أوربا أكثر من ملياري جرعة متاحة لـ 450 مليون أوروبي وجيرانهم".

فاعلية لقاح الصين "حقيقية وسليمة"

وقال مسؤول تنفيذي في مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، لوسائل إعلام رسمية، إن النتائج الخاصة بفعالية لقاح صيني للوقاية من مرض كوفيد-19 والصادرة من كل من الصين والإمارات حقيقية وسليمة رغم اختلافها.

لقاح فيروس كورونا من إنتاج المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)

وكانت الصين وافقت الخميس على طرح أول لقاح محلي للوقاية من كوفيد-19 للاستخدام العام، وهو لقاح طورته شركة تابعة لشركة سينوفارم المدعومة من الدولة.

وكانت الشركة المنتجة قالت إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 79.34 في المئة بناء على تحليل مؤقت للمراحل المتأخرة من التجارب السريرية.

وهذه النسبة أقل من تلك التي أعلنتها الإمارات لنفس اللقاح يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول والتي بلغت 86 في المئة.

وقال يانغ شياو مينغ، رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم في تصريحات لجريدة غلوبال تايمز التي تصدرها صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، إن معايير الدول وإجراءاتها في تشخيص المرض تكون بها اختلافات معينة ومن ثم تجيء النتائج النهائية مُختلفة.

ونقلت غلوبال تايمز عن يانغ قوله في تقرير نُشر يوم الخميس "لذلك كانت هناك اختلافات بين البيانات الشاملة الواردة من بلدان متعددة وبيانات نسبة الحماية التي سبق وقامت الإمارات والبحرين بتقييمها من قبل".

وأضاف "لكن هاتين النتيجتين حقيقيتان وسليمتان"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل عن البيانات.