شاهد: لحظة تحطم سيارة مسرعة أثناء محاولة عبور الحاجز الحدودي بين أمريكا والمكسيك

التقطت كاميرات المراقبة سيارة مسرعة تهشمت بالكامل تقريبا عندما اصطدمت بالحاجز الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك حيث قتل السائق وامرأة على كرسي متحرك.

وأُعلن عن وفاة قائد السيارة البالغ من العمر 27 عامًا من مدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا في مكان الحادث بعد اصطدامه بحاجز معدني أثناء محاولته العبور إلى الولايات المتحدة في ممر مغلق عند ميناء "سان يسيدرو" يوم الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتُظهر اللقطات اللحظة التي تحولت فيها السيارة إلى حطام بعد أن صدمت السيارة بائعين اثنين على الجانب المكسيكي من الميناء، إحداهما امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا، كانت على كرسي متحرك وتوفيت لاحقًا، ورجل يبلغ من العمر 70 عامًا أصيب بجروح طفيفة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان السائق متعاطيا للمخدرات أو الكحول أثناء الحادث، كما لم تحدد السلطات اسم السائق أو الضحيتين.

ويمكن رؤية سيارة هيونداي سيدان رمادية في بداية الفيديو وهي تسير عبر مرور متوقف بينما يركض المشاة خوفا من الدهس.

Man from Santa Ana CA drove across the San Ysidro Port of Entry at high speed, crashed into a metal barrier and died in the wreck Tuesday afternoon pic.twitter.com/2fdVhbmE5v

— News – Qué Pasa – Noticias (@NewsQuePasa) December 24, 2020