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شاهد: لحظة تحطم سيارة مسرعة أثناء محاولة عبور الحاجز الحدودي بين أمريكا والمكسيك

تهشمت السيارة بالكامل تقريبا جراء الحادث (ديلي ميل)
تهشمت السيارة بالكامل تقريبا جراء الحادث (ديلي ميل)
3/1/2021

التقطت كاميرات المراقبة سيارة مسرعة تهشمت بالكامل تقريبا عندما اصطدمت بالحاجز الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك حيث قتل السائق وامرأة على كرسي متحرك.

وأُعلن عن وفاة قائد السيارة البالغ من العمر 27 عامًا من مدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا في مكان الحادث بعد اصطدامه بحاجز معدني أثناء محاولته العبور إلى الولايات المتحدة في ممر مغلق عند ميناء "سان يسيدرو" يوم الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتُظهر اللقطات اللحظة التي تحولت فيها السيارة إلى حطام بعد أن صدمت السيارة بائعين اثنين على الجانب المكسيكي من الميناء، إحداهما امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا، كانت على كرسي متحرك وتوفيت لاحقًا، ورجل يبلغ من العمر 70 عامًا أصيب بجروح طفيفة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان السائق متعاطيا للمخدرات أو الكحول أثناء الحادث، كما لم تحدد السلطات اسم السائق أو الضحيتين.

ويمكن رؤية سيارة هيونداي سيدان رمادية في بداية الفيديو وهي تسير عبر مرور متوقف بينما يركض المشاة خوفا من الدهس.

ثم تنتقل اللقطات إلى السيارة التي تسرع في ممر مغلق قبل أن تصطدم بالحاجز المعدني وتتوقف.

وأكد متحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا لموقع ديلي ميل أنه تم إعلان وفاة السائق في مكان الحادث.

وأظهرت لقطات إضافية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة المحطمة وهي محاطة بالشرطة بالقرب من البوابات المؤدية إلى الولايات المتحدة.

ونقل المصابان إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر المكسيكي.

المصدر : ديلي ميل

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