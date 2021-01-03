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تراجع إيرادات قناة السويس 3% في 2020 إلى 5.61 مليار دولار

قناة السويس المصرية (غيتي)
قناة السويس المصرية (غيتي)
3/1/2021

أظهرت بيانات هيئة قناة السويس المصرية انخفاض إيرادات القناة خلال 2020 بنسبة 3.27 في المئة على أساس سنوي، إلى 5.61 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليارات دولار خلال 2019.

وعلى الرغم من تراجع الإيرادات بنحو 200 مليون دولار بين 2020 والعام السابق له، إلا أن الهيئة ذكرت في بيان الأحد، أن "المداخيل لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا المستجد".

ووفق البيان، عبرت القناة 18 ألفا و928 سفينة خلال العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية 1.17 مليار طن، وهي "ثاني أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة"، وفق البيان.

وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة إنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021، وتجديد جميع الحوافز والتخفيضات التي تقررت في 2020 لبعض فئات السفن.

وأضاف أن سياسات التسويق ساعدت على صيانة معظم أحجام الشحن عبر القناة والإيرادات رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أفرزته جائحة فيروس كورونا.

وبلغت إيرادات قناة السويس 5.72 مليارات دولار في العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وتعتبر قناة السويس أقصر طرق الشحن بين أوربا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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