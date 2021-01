يواجه حملة شرسة.. إدارة بايدن تعين مساعد أوباما السابق مبعوثا خاصا بالشأن الإيراني

رشّحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما “روبرت مالي” ليكون مبعوثا خاصا بالشأن الإيراني.

وتعطي هذه الخطوة، الدبلوماسي المحنك، دورًا قياديًا في واحدة من أهم وأصعب تحديات السياسة الخارجية التي تواجه الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “وزير الخارجية بلينكن يبني فريقًا متفانيًا استخلصه من بين خبراء ذوي فطنة وتنوع في الآراء، ويأتي في مقدمة ذلك الفريق -روب مالي- بصفته مبعوثنا الخاص بالشأن الإيراني وسيجلب إلى المنصب سجلا حافلا بنجاحات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف “الوزير على يقين من أنه سيتمكن مع فريقه من فعل ذلك مرة أخرى”، مشيرًا إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

كان مالي عضوًا رئيسيًا في فريق أوباما في التفاوض على الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية الذي أُبرم عام 2015 وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018 ، رغم المعارضة القوية من جانب حلفاء واشنطن الأوربيين.

وحين ورد اسم مالي لأول مرة في تقارير إخبارية بوصفه مرشحا بارزا للمنصب، انهالت انتقادات من مشرعين جمهوريين وجماعات مؤيدة لإسرائيل عبروا عن قلقهم من أن يبدي لينًا إزاء إيران وتشددًا إزاء إسرائيل.

وبدأت حملة شرسة ضد مالي على خلفية تأييده المعروف للمسار الدبلوماسي في التعامل مع إيران.

It’s deeply troubling that President Biden would consider appointing Rob Malley to direct Iran policy. Malley has a long track record of sympathy for the Iranian regime & animus towards Israel. The ayatollahs wouldn’t believe their luck if he is selected. https://t.co/caxHhiXjKn

— Tom Cotton (@SenTomCotton) January 22, 2021