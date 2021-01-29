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شاهد: كيف تحوّل لعب طفل في الشارع إلى انفجار أثار هلع المارة؟

الانفجار أثار هلعًا بين المارة (مواقع التواصل)
الانفجار أثار هلعًا بين المارة (مواقع التواصل)
29/1/2021-|آخر تحديث: 29/1/202104:50 PM (مكة المكرمة)

عنّفت السلطات بمدينة داتشو الصينية والدى طفل قام بزرع مفرقعات نارية أسفل 5 من أغطية الصرف الصحي، مما أدى إلى انفجارها وسط ذعر المارة.

وأظهر مقطع فيديو صادم، قيام الصبي الصغير أثناء لهوه في ساحة المدينة الواقعة في مقاطعة سيتشوان جنوبي الصين، بزرع مفرقعات ألعاب نارية في فتحات أغطية المجاري، وفر مسرعًا مما أدي لوقوع انفجار هائل.

وأظهر الفيديو لحظة تطاير صف من خمسة أغطية غرف تفتيش البالوعات في الهواء، وأحدث الانفجار حالة هلع بين المارة.

ولحسن الحظ، لم يصب أحد، بينما تم إصلاح غرف التفتيش وتعرض الصبي ووالديه للتوبيخ من قبل السلطات المحلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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