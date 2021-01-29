اغتيال مسؤول رفيع في المخابرات بعدن ونعى ابنته يثير تعاطف اليمنيين

ألقت حادثة اغتيال مدير المخابرات بمحافظة الحديدة اليمني، إبراهيم حرد، بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء رثاء ابنة حرد أبيها، ليضاعف من حالة التفاعل مع الحادث الذي وقع يوم الأربعاء.

وقام مجهولون باختطاف العميد حرد، من منزله أمام أسرته، بينما وجدت جثته في اليوم التالي بعدما أعدم رميًا بالرصاص.

تشكيل لجنة للتحقيق فوراً في قضية اختطاف واغتيال مدير الامن السياسي بالحديدة في العاصمة المؤقتة عدن. — إبراهيم حيدان (@Abrahim__Haydan) January 27, 2021

كما وجدت السلطات العديد من الطلقات في جثة العميد الذي كان يشغل منصب مدير جهاز الأمن السياسي في مدينة الحديدة ذات الأهمية الإستراتيجية الكبرى.

وذكر وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، في تغريدة على “تويتر”، أن العميد الدكتور إبراهيم الحرد، مدير جهاز الأمن السياسي بالحديدة (المخابرات)، اغتيل غداة اختطافه من أمام منزله، ليل الثلاثاء، في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

المؤتمر الشعبي العام محافظة الحديدة يدين اغتيال العميد الدكتور ابراهيم حرد مدير جهاز الأمن السياسي محافظة الحديدة في العاصمه المؤقته عدن

نص النعي https://t.co/MBtuTjXSqY pic.twitter.com/JUdLUK6okI — وليد القديمي (@waleedALQudaimi) January 28, 2021

ورثت خديجة حرد، مقتل والدها عبر منشور لها على فيسبوك، بالقول”لما يخرج أبوك وسندك من البيت خرجه بدون رجعه، أيش فعل لكم أبي عشان تغتالوه، مات وراح وترك خلفه 6 أطفال أكبرهم أنا مالناش في الدنيا غيره كان بالنسبة لنا هو كل شيء”.

وأضافت “مش مصدقه اتفرج الباب بشعر أن أبي بيرجع بيدخل في أي لحظة بيدخل ويملأ البيت علينا، وجعنا كبير وكسر ظهرنا “، مطالبة بالقبض على الجناة والقصاص لأبيها.

كلمات خديجة أثارت حالة واسعة مع التعاطف معها، من قبل رواد المواقع التواصل، الذين أطلقوا بدورهم وسم (لا للاغتيالات) وآخر باسم (حرد).

وأدان نشطاء حالة الإنفلات الأمني التي تشهدها عدن مطالبين السلطات الأمنية بسرعة التحقيق في الحادثة والكشف عن قاتلي حرد والجهة التي تقف خلفهم.

إغتيال العميد إبراهيم حرد مؤشر خطير وإرهاب يستهدف كافة قيادات محافظة الحديدة،ماحدث ليس إغتيال عابر وإنما منظم حيث تم العثور عليه مكبل الأيدي ومقتول في منطقة البريقة بمعنى أنه تم إختطافه قبل إغتياله

على السلطةالمحلية بالحديدة المطالبة والتحرك للكشف عن الفاعل وإلا الجميع بات مستهدف — بسيم الجناني #اليمن (@baseem_aljenani) January 27, 2021

وأعلن كثيرون تضامنهم مع أسرة العميد حرد، واعدين بالتحرك الحقوقي والقانون لملاحقة الجناة. وطالبوا كذلك بضرورة الكشف عن الجناة حتي لا يتحول عمليات الاغتيال لسمة في عدن على حد قولهم.

هذا وأدان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الحادث، متوعدًا “بالنيل من الإرهابيين الذين ارتكبوا الحادث”، على حد قوله.