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مسؤولة إسرائيلية: من ماتوا خلال أسبوعين في دبي أكثر ممن قُتلوا في سنوات الحرب معها

توقيع اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل (رويترز)
توقيع اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل (رويترز)
29/1/2021-|آخر تحديث: 29/1/202103:50 PM (مكة المكرمة)

قدمت إسرائيل، اعتذارا رسميا إلى الإمارات، بعد تصريحات مسؤولة بوزارة الصحة الإسرائيلية قالت فيها، إن عدد من لقوا حتفهم في دبي خلال أسبوعين من السلام مع أبو ظبي، أكثر بكثير ممن قتلوا خلال 70 سنة من الحرب معها.

ووفقًا لما قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن صحيفة “يديعوت” أحرنوت الإسرائيلية، ذكرت أن تل أبيب قدمت اعتذارًا لأبو ظبي عن تصريحات رئيسة دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية “شارون ألروي برايس”، ربطت فيها بين السفر لدبي وزيادة أعداد المصابين بكوفيد-19 في إسرائيل.

وكانت مسؤولة الصحة الإسرائيلية، قد قالت بشكل ساخر لقناة “13 الإسرائيلية” إن عدد الذين قُتلوا في غضون أسبوعين من السلام مع دبي، أكثر بكثير ممن قتلوا خلال 70 عامًا من الحرب معها”.

 

وألقت المسؤولة الإسرائيلية، في تصريحها هذا باللوم في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، على الرحلات التي وصفتها بـ “القاتلة” من تل أبيب إلى دبي بسبب الوباء، والتي طالبت خلالها شارون الحد من الرحلات الجوية من دبي واليها، وإغلاق مطار بن غوريون تمامًا.

وانتقد مسؤولون إسرائيليون تصريحات الطبيبة ووصفوها ” بالمزحة السيئة” وقالوا إن موقف الطبيبة لا يعكس موقف الحكومة الإسرائيلية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن مسؤولين إماراتيين احتجوا رسميا على تصريحات المسؤولة الإسرائيلية التي أدت إلى أزمة دبلوماسية اضطرت مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاعتذار.

وبحسب بيانات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى الأربعاء الماضي، تمّ تشخيص 906 حالة إصابة بفيروس كورونا لأشخاص عائدين من الإمارات. بينما لفتت المسؤولة إلى اضطرار نحو 14 ألف إسرائيلي للدخول في الحجر الصحي لمخالطتهم 13 من المصابين بالطفرة الجديدة من بين القادمين من الإمارات.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي “إبراهام”، أصبحت دبي نقطة جذب سياحية للإسرائيليين، خاصة بعد إلغاء التأشيرة بينهما، والتي سرعان ما تم إعادة فرضها في وقت لاحق.

وقبل يومين، أوضحت القناة “12 الإسرائيلية” في تقرير لها، أن دبي أصبحت “بؤرة” لتفشي فيروس كورونا، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة من السياح حول العالم والتي وصلتها خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

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