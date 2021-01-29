غضب عارم في مصر بعد مقتل مهندسة في حادث على يد حفيد رجل أعمال بارز

أثار خبر مقتل مهندسة مصرية دهسا في حادث على طريق مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر غضب المصريين على منصات التواصل، بعدما تبين احتمال إفلات المتسبب في الحادث من العقاب.

ولقيت المهندسة ماي جايد إسكندر مصرعها على الفور دهسا قبل أسبوع، تحت عجلات سيارة فارهة كان سائقها يقود بسرعة جنونية عكس اتجاه السير على طريق سهل حشيش، وهي منطقة سياحية جنوب مدينة الغردقة الساحلية.

بعد حبسه.. مطالب بالقصاص لمصرع مهندسة ديكور ماي إسكندر جايد 43 عام على يد حفيد كامل أبو علي #حادث #الغردقة pic.twitter.com/ehwg4UYJm1 — Marwa Ayoub (Loulou ElsaGhira)👧🏻 (@girlcairo04) January 29, 2021

وتبين لاحقا أن السيارة الفارهة كان يقودها شاب ثمِل يدعى هيثم كريم كامل أبو علي، وهو حفيد رجال الأعمال المصري الشهير الذي يمتلك مشروعات سياحية عدة بالغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى شركة “ألباتروس” للإنتاج السينمائي.

وكانت المهندسة ماي جايد إسكندر،43 عامًا، والمقيمة في القاهرة، سافرت إلى الغردقة يوم الجمعة الماضي في مهمة عمل، وفي طريق عودتها للفندق بسيارة “أوبر” وقع الحادث فلقيت مصرعها على الفور.

ليست الاولي الضحيه رقم ٦

قررت نيابة الغردقة حبس هيثم . ك . ك . أ 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى المحضر رقم 2001 لسنة 2021 جنح أول الغردقة, وذلك لاتهامه فى مصرع المهندسة ماى إسكندر جايد – 43 سنة – بسيارته التى كان يقودها عكس الاتجاه,حفيد كامل ابوعلي وتم عرض مبلغ ١٠مليون للتصالح pic.twitter.com/fowanGpol9 — AZIZ🦅🦅74🦂🦂 (@shetoos_6) January 28, 2021

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وتقرر حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووفق ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ليست هذه أول حادثة سير يتسبب فيها هيثم، بل الحادثة السادسة، إذ يتم دفع مبالغ مالية للضحايا من أجل التنازل عن حقهم في التقاضي.

وطالب الناشطون خلال حملات إلكترونية واسعة، بعدم إفلات المتهم من العقاب، على غرار ما حدث سابقا، مشددين على ضرورة إحالته للمحاكمة الجنائية.

المهندسة ماى جايد اسكندر كانت بتشرف على مبنى فى منطقة سهل حشيش بالغردقة وراكبة اوبر ومتجهة الى الفندق جات عربية فارهة x6 ماشية عكسى تحت تأثير الكحول فى طيش منقطع النظير صدمت السيارة الاوبر جعلتها اجزاء متناثرة وماتت على الفور الواد بقى طلع ابن ناس من الى بيقولو عليهم مهمين pic.twitter.com/5tEGpzoU1H — fatakat2468 (@shery_2468) January 28, 2021