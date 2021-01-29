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غضب عارم في مصر بعد مقتل مهندسة في حادث على يد حفيد رجل أعمال بارز

المهندسة المصرية ماي جايد إسكندر ضحية حادث السير في الغردقة (مواقع التواصل)
المهندسة المصرية ماي جايد إسكندر ضحية حادث السير في الغردقة (مواقع التواصل)
29/1/2021-|آخر تحديث: 29/1/202102:25 PM (مكة المكرمة)

أثار خبر مقتل مهندسة مصرية دهسا في حادث على طريق مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر غضب المصريين على منصات التواصل، بعدما تبين احتمال إفلات المتسبب في الحادث من العقاب.

ولقيت المهندسة ماي جايد إسكندر مصرعها على الفور دهسا قبل أسبوع، تحت عجلات سيارة فارهة كان سائقها يقود بسرعة جنونية عكس اتجاه السير على طريق سهل حشيش، وهي منطقة سياحية جنوب مدينة الغردقة الساحلية.

وتبين لاحقا أن السيارة الفارهة كان يقودها شاب ثمِل يدعى هيثم كريم كامل أبو علي، وهو حفيد رجال الأعمال المصري الشهير الذي يمتلك مشروعات سياحية عدة بالغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى شركة “ألباتروس” للإنتاج السينمائي.

وكانت المهندسة ماي جايد إسكندر،43 عامًا، والمقيمة في القاهرة، سافرت إلى الغردقة يوم الجمعة الماضي في مهمة عمل، وفي طريق عودتها للفندق بسيارة “أوبر” وقع الحادث فلقيت مصرعها على الفور.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وتقرر حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووفق ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ليست هذه أول حادثة سير يتسبب فيها هيثم، بل الحادثة السادسة، إذ يتم دفع مبالغ مالية للضحايا من أجل التنازل عن حقهم في التقاضي.

وطالب الناشطون خلال حملات إلكترونية واسعة، بعدم إفلات المتهم من العقاب، على غرار ما حدث سابقا، مشددين على ضرورة إحالته للمحاكمة الجنائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية

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