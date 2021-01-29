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فارق الحياة.. إعلامي لبناني ينشر فيديو لمريض كورونا بعد رفض المستشفى استقباله

المريض اللبناني قضى أمام المستشفى (مواقع التواصل)
المريض اللبناني قضى أمام المستشفى (مواقع التواصل)
29/1/2021-|آخر تحديث: 30/1/202112:47 AM (مكة المكرمة)

نشر الإعلامي اللبناني، جو معلوف، عبر تويتر مقطع فيديو لمريض بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، وقد توفي نتيجة إهمال طبي بعد رفض أحد المستشفيات استقباله بحجة عدم توفّر قسم كورونا.

وقال معلوف: “نقل الصليب الأحمر البارحة مريض كورونا في عقده السادس بحالة الإنعاش إلى مستشفى (السان تريز)، ورغم حالته الحرجة رفض المستشفى استقباله بحجة أنه لم يفتتح بعد قسم الكورونا”.

وتابع: إن مسعفي الصليب الأحمر بقوا خارج المستشفى وأبوابه مغلقة يحاولون إنعاشه لمدة ساعتين، دون مساعدة من أي طبيب أو أفراد الطاقم الطبي، وبعد محاولاتهم المتكررة لإنعاش قلبه على أبواب المستشفى، نقل إلى مستشفى السان جورج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وطالب ناشطون -عبر تويتر- وزير الصحة بمحاسبة الكارد الطبي في المستشفى ومعالجة التقصير غير المقبول بالمرة.

وفي لبنان، بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورورنا المستجد 296 ألفًا و282 إصابة، وسجلت ألفين و680 وفاة جراء الإصابة، في حين تعافت 175 ألفًا و397 حالة، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 102 مليونًا و410 آلاف و447 شخصًا، وأودى بحياة مليونين و208 آلاف و443 مصابًا، في حين تعافت 74 مليونًا و109 آلاف و731 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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