فارق الحياة.. إعلامي لبناني ينشر فيديو لمريض كورونا بعد رفض المستشفى استقباله

نشر الإعلامي اللبناني، جو معلوف، عبر تويتر مقطع فيديو لمريض بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، وقد توفي نتيجة إهمال طبي بعد رفض أحد المستشفيات استقباله بحجة عدم توفّر قسم كورونا.

وقال معلوف: “نقل الصليب الأحمر البارحة مريض كورونا في عقده السادس بحالة الإنعاش إلى مستشفى (السان تريز)، ورغم حالته الحرجة رفض المستشفى استقباله بحجة أنه لم يفتتح بعد قسم الكورونا”.

نقل الصليب الأحمر البارحة مريض كورونا في عقده السادس بحالة الإنعاش إلى مستشفى السان تريز ورغم حالته الحرجة رفضت المستشفى استقباله بحجة انها لم تفتتح بعد قسم الكورونا pic.twitter.com/fUvxwWVMG2 — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) January 27, 2021

وتابع: إن مسعفي الصليب الأحمر بقوا خارج المستشفى وأبوابه مغلقة يحاولون إنعاشه لمدة ساعتين، دون مساعدة من أي طبيب أو أفراد الطاقم الطبي، وبعد محاولاتهم المتكررة لإنعاش قلبه على أبواب المستشفى، نقل إلى مستشفى السان جورج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

مستشفى ترفض استقبال مريض كورونا فيموت على بابها .هيدا مش خبر هيدي مأساة. https://t.co/Cnd4a3m24V — Ghadahalawi (@Ghadahalawi5) January 27, 2021

وطالب ناشطون -عبر تويتر- وزير الصحة بمحاسبة الكارد الطبي في المستشفى ومعالجة التقصير غير المقبول بالمرة.

الله لا يجرّب حدا يشوف قريبه بهيك مشهد!

بلد عم ياكل ناسه..

لا أخلاق ولا احترام للإنسان ولا قوانين ولا مين يسنّ القوانين..

طيب اعملوا حلقة دبكة لربما يتحمّس وزير الصحة ويطلّ!..

الله يرحم الفقيد ويشفق على الأحياء. https://t.co/FtYGM2KTj2 — Emilie Hasrouty (@emiliehasrouty) January 27, 2021

يا وزير الصحة @Hamad_hassan20 يا نقيب تلاطباء يا دولة يا ناسسس شوفو هل شوفة شوف كيف المريض عم بيموت و المستشفى ما في حدا لا تندهي وين الضمير الطبي ..لازم مدير المستشفى يسحبو منو شهادتو هل بلا ضميرررر .الفيديو بيقهرر كتيررر #كورونا https://t.co/IAz6Djy7ax — sãrã💊💫 (@Sara63785748) January 27, 2021

كام مرة صرنا شايفين هالمشهد ؟؟؟ يا ترى الساسيين شافوه كمان ولا مشغولين بارزاقهم؟؟؟ #عيب والله #لبنان بيستاهل نضحّي كرماله https://t.co/UVJY2YXga9 — ®️❗️〽️🅰️🇱🇧 (@ramrumiY) January 27, 2021

طيب اذا ما افتتحوا بعد قسم الكورونا، وين بتحب تحطوا للمريض؟ مع باقي المرضى بالمستشفى؟؟ ويستقبلوا الطاقم الطبي بدون معدات وقائية وتجهيزات؟ شو فكرتك؟ https://t.co/8mrHA9YZSU — Tarbounit El 7aba2 New (@El7aba2new) January 27, 2021

صار لازم نغير اسم الوطن

لبنان_الموت

لبنان_الفساد

لبنان_الذل

لبنان_الجوع

لبنان_القهر

لبنان_بلد_الزعران والمافيات https://t.co/L4qPPol2lQ — reem (@amoureuse_femme) January 27, 2021

هيك بيتركوه يموت قدام المستشفى؟ هلقد صارت رخيصة حياة الانسان ب #لبنان؟ وعشو #إقفال_عام وزاربين الناس بالبيوت؟ مش عأساس تا يأهلوا المستشفيات ويزيدو الأسرّة ويفتحوا أقسام ل #كورونا؟ شو هالاجرام وليه وينكن يا مسؤولين؟ وين ضميركن يا مجرمين؟ https://t.co/PWSBgRlmJw — Rana Astih (@Ranaastih) January 27, 2021

وفي لبنان، بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورورنا المستجد 296 ألفًا و282 إصابة، وسجلت ألفين و680 وفاة جراء الإصابة، في حين تعافت 175 ألفًا و397 حالة، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 102 مليونًا و410 آلاف و447 شخصًا، وأودى بحياة مليونين و208 آلاف و443 مصابًا، في حين تعافت 74 مليونًا و109 آلاف و731 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.