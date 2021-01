طهران ترفض دعوة واشنطن للعودة للاتفاق النووي وتدعوها للتحرك أولا

رفضت إيران، الخميس، دعوة الولايات المتحدة لالتزام طهران الكامل بالاتفاق النووي، مؤكدةً أنها لم تتخذ إلا “تدابير علاجية” منذ الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن على الولايات المتحدة العودة أولًا إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع القوى العالمية عام 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، الأربعاء، على سياسة الرئيس جو بايدن بضرورة عودة إيران إلى الالتزام بالقيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها النووية قبل عودة واشنطن للاتفاقية التي أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب انسحاب واشنطن منها.

وكتب جواد ظريف على تويتر موجها حديثه لنظيره الأمريكي “الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي، وحرمت الإيرانيين من الغذاء والدواء، وعاقبت (طهران) على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231، وطوال هذه الفوضى التامة التزمت إيران بالاتفاق النووي، واتخذت فقط إجراءات تصحيحية متوقعة”.

واتهم ظريف واشنطن مجددًا بمنع وصول الواردات الإنسانية إلى إيران، وذلك بعدما أعاد ترمب فرض عقوبات على بلاده، مضيفا أن طهران انتهكت قيود تخصيب اليورانيوم للرد فقط على انسحاب الرئيس الأمريكي السابق من الاتفاق.

وأضاف الوزير الإيراني “الآن.. من يتخذ الخطوة الأولى؟ لا تنس أبدًا فشل ترمب الذريع”.

Reality check for @SecBlinken:

The US

-violated JCPOA

-blocked food/medicine to Iranians

-punished adherence to UNSCR 2231

Throughout that sordid mess, Iran

-abided by JCPOA

-only took foreseen remedial measures

Now, who should take 1st step?

Never forget Trump's maximum failure.

— Javad Zarif (@JZarif) January 28, 2021