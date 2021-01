طفل على شاشة النشرة الجوية.. مذيعة تتعرض لموقف مُحرج خلال بث مباشر (فيديو)

واجهت براندي هيت، مذيعة قناة ABC7 الأمريكية، مساء أمس الخميس، موقفًا غير متوقع إثر اقتحام طفلها للبث المباشر خلال تقديمها النشرة الجوية.

وكانت هيت قد بدأت في عرض النشرة الجوية، وفوجئت بطفلها الصغير، نولان، وهو يُمسك برجلها من الأسفل.

ومرّرت الموقف بعفوية مستكملة تقديم النشرة، ثم حملته لاحقًا حتى أنهت فقرتها في النشرة.

Baby on the move! There is no stopping adorable Nolan now that he can walk during Mommy’s (@abc7leslielopez) forecast. #Love #goodmorning #ThursdayThoughts #Babies #TheBest @ABC7 pic.twitter.com/jvUcaSMyGi

— Brandi Hitt (@ABC7Brandi) January 28, 2021