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طفل على شاشة النشرة الجوية.. مذيعة تتعرض لموقف مُحرج خلال بث مباشر (فيديو)

براندي هيت، مذيعة قناة ABC7 الأمريكية مع طفلها خلال البث المباشر (مواقع التواصل)
براندي هيت، مذيعة قناة ABC7 الأمريكية مع طفلها خلال البث المباشر (مواقع التواصل)
29/1/2021-|آخر تحديث: 29/1/202109:43 PM (مكة المكرمة)

واجهت براندي هيت، مذيعة قناة ABC7 الأمريكية، مساء أمس الخميس، موقفًا غير متوقع إثر اقتحام طفلها للبث المباشر خلال تقديمها النشرة الجوية.

وكانت هيت قد بدأت في عرض النشرة الجوية، وفوجئت بطفلها الصغير، نولان، وهو يُمسك برجلها من الأسفل.

ومرّرت الموقف بعفوية مستكملة تقديم النشرة، ثم حملته لاحقًا حتى أنهت فقرتها في النشرة.

 

وحقق المقطع مئات آلاف المشاهدات، وعبرت هيت عن حبها لطفلها، الذي زحف وظهر معها على الشاشة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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