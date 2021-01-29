شاهد: لحظة وفاة صديق الزعيم التركي “نجم الدين أربكان” أثناء صلاته في المسجد

توفيت الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، مساء الأحد، عن عمر ناهز 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، وفق صحف مصرية محلية.
رصدت كاميرات المراقبة في أحد مساجد تركيا، لحظة وفاة “درويش يلدريم” صديق رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب السعادة الراحل نجم الدين أربكان، أثناء الصلاة.
وكان يلدريم، يؤدي الركعة الأخيرة من الصلاة داخل أحد مساجد مدينة بايبورت شمال شرقي تركيا، عندما رصدت الكاميرات لحظات وفاته، وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.
#SaadetPartisi'nin merhum lideri Prof. Dr. #Necmettin #Erbakan'ın yol arkadaşlarından #Bayburtlu #DervişYıldırım namaz kıldığı esnada vefat etti.
📽 Yıldırım'ın secdede vefat ettiği anların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/YOq2Fgk3qG
— NAR TV (@nartv_tv) January 26, 2021
ويعد يلدريم من أبرز أصدقاء زعيم حزب السعادة التركي، نجم الدين أربكان، كما أنه أحد الأسماء البارزة في مجتمع الرؤية الذي تأسس عام 1969 بقيادة أربكان.
وكان الرجل يعاني من أمراض في القلب قبل وفاته، وشُيّع جثمانه في مسقط رأسه ببايبورت.
وقال المدير الإقليمي السابق لحزب السعادة ببايبورت،عثمان نوري تيمور، عبر تويتر “عمنا درويش مثال لنا بأدبه ولطفه، مسلم نقي، سلّم روحه أثناء أداء صلاة الجمعة، عسى أن يكون حيًا في السماء”.
وتم تداول فيديو لحظة وفاة يلدريم بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورثاه عدد من المشاهير ورجال السياسية الأتراك.
Milli görüş camiasının çınarlarından; Erbakan hocamızın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kılarken secde esnasında ebediyete intikal etmiştir. Yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin.
“Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir.”(Müslim) pic.twitter.com/c9SIi6tx1E
— 💡İbrahim Porduğan 🟢 🇹🇷 (@ipordugan47) January 26, 2021
De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir. (EN'AM/162)
Rahmetli Erbakan hocamızın dava arkadaşı Bayburt’lu Derviş Yıldırım hoca namaz kılarken hakkın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun
pic.twitter.com/rcsR8awJ0H
— Yasin Sağay (@YasinSagay) January 27, 2021