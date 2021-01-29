شاهد: لحظة وفاة صديق الزعيم التركي “نجم الدين أربكان” أثناء صلاته في المسجد

رصدت كاميرات المراقبة في أحد مساجد تركيا، لحظة وفاة “درويش يلدريم” صديق رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب السعادة الراحل نجم الدين أربكان، أثناء الصلاة.

وكان يلدريم، يؤدي الركعة الأخيرة من الصلاة داخل أحد مساجد مدينة بايبورت شمال شرقي تركيا، عندما رصدت الكاميرات لحظات وفاته، وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.

ويعد يلدريم من أبرز أصدقاء زعيم حزب السعادة التركي، نجم الدين أربكان، كما أنه أحد الأسماء البارزة في مجتمع الرؤية الذي تأسس عام 1969 بقيادة أربكان.

وكان الرجل يعاني من أمراض في القلب قبل وفاته، وشُيّع جثمانه في مسقط رأسه ببايبورت.

وقال المدير الإقليمي السابق لحزب السعادة ببايبورت،عثمان نوري تيمور، عبر تويتر “عمنا درويش مثال لنا بأدبه ولطفه، مسلم نقي، سلّم روحه أثناء أداء صلاة الجمعة، عسى أن يكون حيًا في السماء”.

وتم تداول فيديو لحظة وفاة يلدريم بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورثاه عدد من المشاهير ورجال السياسية الأتراك.

Milli görüş camiasının çınarlarından; Erbakan hocamızın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kılarken secde esnasında ebediyete intikal etmiştir. Yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. “Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir.”(Müslim) pic.twitter.com/c9SIi6tx1E — 💡İbrahim Porduğan 🟢 🇹🇷 (@ipordugan47) January 26, 2021