البث الحي
الأخبار|تركيا

شاهد: لحظة وفاة صديق الزعيم التركي “نجم الدين أربكان” أثناء صلاته في المسجد

29/1/2021-|آخر تحديث: 29/1/202112:42 PM (مكة المكرمة)

رصدت كاميرات المراقبة في أحد مساجد تركيا، لحظة وفاة “درويش يلدريم” صديق رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب السعادة الراحل نجم الدين أربكان، أثناء الصلاة.

وكان يلدريم، يؤدي الركعة الأخيرة من الصلاة داخل أحد مساجد مدينة بايبورت شمال شرقي تركيا، عندما رصدت الكاميرات لحظات وفاته، وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.

ويعد يلدريم من أبرز أصدقاء زعيم حزب السعادة التركي، نجم الدين أربكان، كما أنه أحد الأسماء البارزة في مجتمع الرؤية الذي تأسس عام 1969 بقيادة أربكان.

وكان الرجل يعاني من أمراض في القلب قبل وفاته، وشُيّع جثمانه في مسقط رأسه ببايبورت.

وقال المدير الإقليمي السابق لحزب السعادة ببايبورت،عثمان نوري تيمور، عبر تويتر “عمنا درويش مثال لنا بأدبه ولطفه، مسلم نقي، سلّم روحه أثناء أداء صلاة الجمعة، عسى أن يكون حيًا في السماء”.

وتم تداول فيديو لحظة وفاة يلدريم بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورثاه عدد من المشاهير ورجال السياسية الأتراك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف تركية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

شاهد: كيف تحوّل لعب طفل في الشارع إلى انفجار أثار هلع المارة؟

الانفجار أثار هلعًا بين المارة (مواقع التواصل)

اغتيال مسؤول رفيع في المخابرات بعدن ونعى ابنته يثير تعاطف اليمنيين

العميد إبراهيم حرد الذي اغتيال يوم الأربعاء الماضي في عدن

مصر.. انتفاضة لأهالي ميناء العريش بعد تخصيص أراضيهم لصالح الجيش (فيديو)

قوات من الجيش المصري في سيناء (أرشيف)

مسؤولة إسرائيلية: من ماتوا خلال أسبوعين في دبي أكثر ممن قُتلوا في سنوات الحرب معها

توقيع اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

أستاذ كيمياء وعالمة رياضيات.. زوجان يقتلان ابنتيهما لسبب صادم وهكذا وجدتهما الشرطة (فيديو)

الفتاتان ضحية والديهما وجدتهما الشرطة ميتتان في غرفتين منفصلتين (مواقع محلية)

غضب عارم في مصر بعد مقتل مهندسة في حادث على يد حفيد رجل أعمال بارز

المهندسة المصرية ماي جايد إسكندر ضحية حادث السير في الغردقة (مواقع التواصل)

شاهد لـ “الغارديان”: رأيت ريجيني داخل قسم شرطة بالقاهرة قبل مقتله.. وهذا ما حدث

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

الحكومة البلجيكية تقرر طرد إمام تركي بعد اتهامه بـ”معاداة المثلية”

مسجد "يسيل" الذي يعمل به الإمام (فيسبوك)