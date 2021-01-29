شاهد: جماهير الأهلي تستقبل فريقها فور وصوله للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر

استقبلت رابطة جماهير الأهلي المصري لكرة القدم في قطر بعثة الفريق التي وصلت الدوحة، الجمعة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ولم يتلامس أي من الجماهير بشكل مباشر مع بعثة الفريق في مطار حمد الدولي، وذلك بسبب تطبيق نظام الفقاعة الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأيضًا سيُمنع حضور الجماهير تدريبات الفريق، فضلًا عن منع زيارة مقر الإقامة.

ولتحقيق هذه الإجراءات الاحترازية، وضعت الرابطة برنامج استقبال جديد (بعد الحصول على موافقة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية والجهات المعنية) يركز على تخصيص عدد من النقاط بطول الطريق المؤدي من المطار إلى مقر إقامة الفريق، وعلى كورنيش الدوحة.

وتضم كل نقطة عدد من المشجعين الذين يطبقون الإجراءات الاحترازية، ويرفعون لافتات ترحيبية بالفريق بشكل يؤكد على حجم وشعبية النادي الأهلي.

وعلى مدار الأيام الماضية كثفت الرابطة برئاسة المستشار حسام أبو العلا التحضيرات لوصول بعثة الأهلي على الرغم من تداعيات فيروس كورونا حيث تم التنسيق بين مسؤولي الرابطة والجهات المعنية والصحية في قطر للاستقبال، مع وجود التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار حسام أبو العلا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية من الدوحة: “عقدنا عدة اجتماعات طوال الفترة الماضية لكوادر الرابطة في حضور عدد كبير من المشجعين للتجهيز لهذا اليوم الاستثنائي”.

وأضاف: “قمنا بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة، لوضع خطة خاصة لاستقبال نجوم الأهلي بأفضل صورة ممكنة يستطيع جمهور الأهلي من خلالها توصيل رسالة للاعبين بأن لديهم جماهير ضخمة تدعمهم بقوة لتحقيق أفضل النتائج وتشريف النادي الأهلي والكرة المصرية خلال مشاركته في كاس العالم للأندية”.

وقال أبو العلا: “الكل في قطر ينتظر هذه اللحظة لوصول الأهلي فهي فرحة كبيرة جدا وقمنا بالتحضير لها منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والجميع ينتظر بشغف هذه المشاركة التاريخية للأهلي”.

وأضاف: “أكدنا على جميع المشاركين في الاستقبال، بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ونعمل يدا بيد من أجل أن تنجح قطر في تنظيم مميز للحدث كما عودت الجميع، ونأمل أن يتمكن الأهلي من تقديم مستوى مميز لإسعاده جماهيره ومحبيه”.

وشدد رئيس رابطة النادي الأهلي في قطر على أن عمل أي مقارنة بين شعبية الأهلي وأي نادي مصري آخر في الخليج أو أي مكان سيكون “مجحف” في حق الأهلي مؤكدا أن شعبية النادي لا تقارن على الإطلاق.

وأشار أبو العلا إلى أن جماهير الأهلي في الدوحة ضعف الـ 61 ألف أعضاء الرابطة، مؤكدا أن هذا الرقم في حد ذاته يعد تأكيدا واضحا على شعبية الأهلي الضخمة في الخليج.

وقال إن مشجعي الأهلي ليسوا من أفراد الجالية المصرية فقط، ولكن أيضا من الجنسيات الأخرى، مؤكدا أن هناك أعضاء غير مصريين مشتركين في الرابطة كذلك.

ووصلت بعثة الأهلي للعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة تابعة لمصر للطيران، وتوجهت البعثة مباشرة فور وصولها إلى مقر الإقامة، بعد إجراء فحص كورونا والذي سيعقبه فحص آخر بعد 12 ساعة من الوصول، بينما يخوض الفريق تدريبه الأول مساء السبت على الملعب الفرعي رقم 1 بجامعة قطر المخصص للفريق الأحمر.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة فريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير/شباط في مباراة الدور الثاني، والفائز منهما سيتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في الدور قبل النهائي.