حسن نافعة يوجه رسالة للنظام المصري بشأن المعتقلين السياسيين

دعا الأكاديمي المصري البارز حسن نافعة، الجمعة، النظام الحاكم إلى “طي صفحة” المعتقلين السياسيين في البلاد.

وكتب نافعة عبر حسابه على موقع تويتر: “آن الأوان لكي يتعامل النظام بعقلية مختلفة مع المعتقلين السياسيين. فما زال هناك آلاف المعتقلين بتهم ملفقة وقضوا في السجن سنوات بلا محاكمة ودون سند من القانون”.

وأضاف: “مصر بحاجة إلى فتح صفحة جديدة. فمتى نطوي الصفحة القديمة؟”.

أن الأوان لكي يتعامل النظام بعقلية مختلفة مع المعتقلين السياسيين. فما زال هناك الاف المعتقلين بتهم ملفقة وقضوا في السجن سنوات بلا محاكمة ودون سند من القانون. مصر بحاجة إلى فتح صفحة جديدة. فمتى نطوي الصفحة القديمة؟ — Hassan Nafaa (@hassanafaa) January 29, 2021

وتأتي تغريدة نافعة عقب يومين من إطلاق منظمة العفو الدولية حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين تعسفيًّا في مصر.

أصيبت #الصحفية والمدافعة عن #حقوق_الإنسان المسجونة ظلما إسراء عبد الفتاح بنزيف في السجن، لكن المسؤولين يزعمون أنها بصحة جيدة.

وقعوا العريضة وطالبوا @AlsisiOfficial بإطلاق سراحها فورا ودون شروط ✍️https://t.co/SF0UNww9S0 pic.twitter.com/lt1334EPND — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 29, 2021

وأوقفت السلطات المصرية حسن نافعة (73 عامًا)، وهو الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في سبتمبر/ أيلول 2019، بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، قبل أن تطلق سراحه في مارس/ آذار 2020.

وأطلقت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الموقوفين تعسفيًا في مصر.

وقالت المنظمة الدولية: “عشر سنوات على ثورة 25 يناير (كانون الثاني) في مصر، ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي”.

عشر سنوات على ثورة #25_يناير في #مصر ولا يزال عشرات الناشطين والمدافعين عن #حقوق_الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي. سنشارك أسماءهم طوال أيام الأسبوع وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً. أعيدوا التغريد، ودعوا الرئيس السيسي @AlsisiOfficial يعلم أنكم متضامنون معهم. pic.twitter.com/eoA6TJWCfA — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 26, 2021

وأعلنت الداخلية المصرية، الثلاثاء، إطلاق سراح أكثر من 3 آلاف سجين بمناسبة “عيد الشرطة”، غير أنها لم تبين ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين.

وتقول السلطات المصرية إن جميع السجناء لديها على ذمة قضايا جنائية، ولا يوجد بينهم “موقوفون سياسيون”.