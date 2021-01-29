مكالمة هاتفية بين أردوغان وإلون ماسك.. وهذا ما اتفقا عليه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أصدر تعليمات للتنسيق مع مؤسس شركتي “سبيس إكس” و”تيسلا” الأمريكيتين إلون ماسك لفتح أبواب التعاون التكنولوجي مع تركيا.

وأضاف أردوغان، في تصريحات عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، أنه بحث مع ماسك في اتصال هاتفي، الخميس، “إمكانيات العمل المشترك، ولمتابعة ذلك كلفت أحدهم وسيكون على تواصل دائم مع إلون ماسك”، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأوضح الرئيس التركي أنه التقى ماسك عام 2017 في المجمع الرئاسي بأنقرة، وأنهم تعاونوا معه في القضايا المتعلقة بأبحاث الفضاء، في إشارة إلى إطلاق شركة “سبيس إكس” للقمر الصناعي التركي السابع “توركسات 5A” إلى مداره، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ونقل أردوغان عن ماسك، الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم في أول يناير/ كانون الثاني الماضي، قوله: “أعمل كثيرا، وعندما أعمل كثيرا أربح”.

كما أعرب أردوغان عن شعوره بالأمل لانخفاض عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا مؤخرا، قائلا “هناك تطورات سلبية تتعلق بالطفرة الجديدة لفيروس كورونا عبر العالم، إلا أنني أثق بأننا سنتجاوزها”.

وأطلقت تركيا قبل أيام قمرا صناعيا، تم تطويره محليا، إلى الفضاء بنجاح بواسطة صاروخ لشركة “سبيس إكس” الأمريكية، المملوكة لماسك.

والقمر الصناعي من تصميم شركة “أسيلسان” للصناعات العسكرية والإلكترونية، ومن تجميع جامعة إسطنبول التقنية.